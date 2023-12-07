Noel Ağaçlarının Evrimi: Eski Mısır'dan Pensilvanya'nın Ağaç Başkentine

Noel ağaçlarını süsleme geleneğinin, kökleri eski Mısır'a kadar uzanan zengin ve büyüleyici bir geçmişi vardır. Ancak bugün bildiğimiz modern gelenek 16. yüzyıl Almanya'sında şekillenmeye başladı.

Alman Hıristiyanlar tatil sezonunda evlerinin içine yaprak dökmeyen bitkiler ve mumlarla süslenmiş ahşap piramitler yerleştirirdi. Alman yerleşimciler Pensilvanya'ya göç ettiklerinde bu değerli geleneği de beraberlerinde getirdiler.

Alman yerleşimciler Pennsylvania'da 1747 gibi erken bir tarihte topluluk ağaçları dikmeye başlamış olsalar da, kaydedilen ilk Noel ağacı gösterimi 1830'lara kadar gerçekleşmedi. Çoğu kişi ağaçları pagan sembolleri olarak gördüğünden, daha geniş Amerikan nüfusunun bu yeni geleneği benimsemesi birkaç on yıl daha aldı.

Dönüm noktası, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Noel ağaçlarını popüler hale getirmesiyle geldi. 1846'da Victoria ve ailesini süslü bir ağacın etrafında toplanmış halde gösteren bir çizim London News'de yayınlandı. Bu görüntü, evlerinde Noel ağacı bulundurma "modasını" hevesle benimseyen Doğu Yakası'ndaki Amerikalıları etkiledi.

Amerika'da 1890'lı yıllarda süs eşyaları yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve evlerin ve binaların tavanlarına kadar uzanan uzun ağaçlar giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Elektrik yaygınlaştıkça, geleneksel mum kullanımına daha güvenli bir alternatif sağlayan Noel ağaçlarına ipli ışıklar takıldı. Bu yenilik, daha büyük ve parlak ışıklı ekranlara olanak sağladı.

Bugün, Noel ağaçları geleneği Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmeye devam ediyor. New York City'nin Rockefeller Center'daki geçmişi 1931'e dayanan ikonik Noel ağacı, tatil sezonunun bir simgesidir. Ülke genelindeki diğer birçok şehir ve kasabada da topluluk Noel ağaçları var ve şenliklerin başlangıcını kutlamak için ağaç aydınlatma törenleri düzenleniyor.

Genellikle “Dünyanın Noel Ağacı Başkenti” olarak anılan Pensilvanya, gelenekle güçlü bir bağ kuruyor. Ulusal Noel Ağacı Derneği'ne göre Pennsylvania, ülke çapında Noel ağacı üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Eyalet aynı zamanda Beyaz Saray'a tarihin en fazla Resmi Beyaz Saray Noel Ağacını sağladı; Keystone State'ten ağaçlar 11 kez seçildi. 2022'de resmi Beyaz Saray Noel Ağacı, Auburn, Pennsylvania'daki Evergreen Acres Noel Ağacı Çiftliği tarafından büyütüldü ve bu, onu Ulusal Noel Ağacı Derneği'nin yıllık yarışmasında Büyük Şampiyon Yetiştirici haline getirdi.

Pensilvanya'daki Indiana County, "Dünyanın Noel Ağacı Başkenti" unvanını taşıyor. Sadece 1956 yılında bu ilçede yaklaşık 700,000 ağaç kesilerek bu prestijli unvanın sahibi olunmuştur.

Eski Mısır'daki mütevazi başlangıçlardan Pensilvanya'daki büyük gösterilere kadar Noel ağaçlarının evrimi, tatil sezonunun kalıcı ruhunu sergiliyor.