Dell, Gelişmiş Oyun Özelliklerine Sahip Yeni UltraSharp Monitörlerini Tanıttı

Dell yakın zamanda UltraSharp monitör serisine sadece iş için doğru renklere sahip ekranlar değil, aynı zamanda gelişmiş oyun yetenekleri de sunan dört yeni eklemeyi duyurdu. Bu yeni monitörler iki boyutta geliyor; 27 inç modeller 1440p çözünürlük sunarken, 24 inç monitörler 1080p çözünürlük sunuyor. Bu monitörleri diğerlerinden ayıran şey, Dell'in UltraSharp modellerinde genellikle bulunan standart 120Hz'in iki katı olan 60Hz'de çalışan daha yüksek yenileme hızlarıdır.

Oyuncular genellikle daha yüksek yenileme hızlarıyla ilgilense de Dell, tüm kullanıcılar için görsel konforu artırma ve göz yorgunluğunu azaltma yönündeki daha geniş kapsamlı çabanın bir parçası olarak bu daha hızlı yenileme hızlarını öne çıkarıyor. Artırılmış yenileme hızlarına ek olarak bu UltraSharp monitörler, önceki modellere göre çok daha az zararlı mavi ışık yayar ve çevredeki ortama göre parlaklığı ve renk tonunu otomatik olarak ayarlayan yerleşik ortam ışığı sensörlerine sahiptir.

Serideki iki 27 inçlik model, Dell UltraSharp 27 Monitör (U2724D) ve Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitördür (U2724DE). Her iki monitör de DCI-P16 renk spektrumunun %9'ini kapsayan 98:3 LCD ekranlara sahiptir. Ancak Thunderbolt 27 bağlantı noktasıyla öne çıkan, kullanıcıların 4 W'a kadar güce sahip uyumlu dizüstü bilgisayarlara bağlanıp şarj etmelerine olanak tanıyan Dell UltraSharp 90 Thunderbolt Hub Monitördür.

Benzer şekilde, iki 24 inç monitörün (Dell UltraSharp 24 Monitör (U2424H) ve Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitörü (U2424HE)) bağlantı seçenekleri farklılık gösterir. Her iki monitör de USB-C ve USB-A bağlantı noktaları sunarken ikincisi, 90 W'a kadar şarj gücü sunarken video ve veri aktarımını destekleyen bir USB-C bağlantı noktası sağlıyor.

Dell, oyun odaklı bu monitörlere ek olarak çift hoparlör, mikrofon ve yüksek çözünürlüklü web kameralarıyla donatılmış üçlü video konferans monitörünü de tanıttı. Bu monitörler, çeşitli en boy oranları ve çözünürlükler sunarak farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılara hitap eder.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Dell'in yeni UltraSharp monitörlerinin temel özellikleri nelerdir? Dell'in yeni UltraSharp monitörleri 120Hz'de daha yüksek yenileme hızları sunar, daha az zararlı mavi ışık yayar ve parlaklığı otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörlerine sahiptir. Ayrıca USB-C ve Thunderbolt 4 dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleriyle birlikte gelirler.

2. Bu monitörler oyun oynamaya uygun mu? Evet, bu monitörler daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir, bu da onları oyun oynamaya uygun hale getirir ve aynı zamanda tüm kullanıcılar için göz yorgunluğunu azaltmak üzere gelişmiş görsel konfor sağlar.

3. Serideki hangi modeller Thunderbolt bağlantısı sunuyor? Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitör (U2724DE), serideki Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla Thunderbolt bağlantısı sunan tek modeldir.

4. Dell'in yeni UltraSharp monitörlerinin fiyatları ve çıkış tarihleri ​​nelerdir? İşte fiyatların ve çıkış tarihlerinin tam listesi: Dell UltraSharp 24 Monitör (U2424H) – 9 Kasım'da 379.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitör (U2424HE) – 9 Kasım'da 459.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Dell UltraSharp 27 Monitör (U2724D) – 9 Kasım'da 479.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitör (U2724DE) – 9 Kasım'da 649.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Dell 24 Video Konferans Monitörü (P2424HEB) – 30 Kasım'da 509.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Dell 27 Video Konferans Monitörü (P2724DEB) – 7 Aralık'ta 699.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Dell 34 Kavisli Video Konferans Monitörü (P3424WEB) – Şu anda 949.99 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır