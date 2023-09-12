MGM Resorts'a Yapılan Siber Saldırı Müşterileri Rahatsız Etti

MGM Resorts'un müşterileri, popüler kumarhane ve otel devine yapılan siber saldırının ardından kumar makinelerinde ve çevrimiçi oda rezervasyon sistemlerinde sorunlar yaşadı. Siber güvenlik sorunu nedeniyle bazı sistemler kapatılırken MGM Resorts tesislerinin faaliyete devam ettiğini belirtti. Müşteriler, dijital anahtarların arızalanması ve bunun sonucunda yanlış odalara girmeleri gibi çeşitli sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Bazı kişiler, iptal edilen rezervasyonlardan, check-in yapamamaktan, kart ödemesi yapamamaktan veya MGM hesaplarına giriş yapamamaktan şikayet etmek için sosyal medyayı kullandı.

Olaya yanıt olarak MGM Resorts, dışarıdan siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattı. Ayrıca kolluk kuvvetlerine haber verdiler ve belirli sistemleri kapatarak sistemlerini ve verilerini korumak için derhal harekete geçtiler. Şirketin siber saldırının niteliğini ve kapsamını belirlemeye yönelik soruşturması şu anda devam ediyor. Saldırıya rağmen tatil köyünün yemek, eğlence ve oyun tesisleri hizmet vermeye devam ediyor ve konuklar, Resepsiyonun yardımıyla otel odalarına hâlâ erişebilirler.

Ancak şirketin ana web sitesi şu anda kullanılamıyor ve müşteriler telefonla veya üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla kendileriyle iletişime geçmeye yönlendiriliyor. MGM Resorts, Las Vegas'ın tanınmış yerleri de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli otel ve kumarhanelere sahiptir. Bu, şirket için ikinci siber güvenlik olayı anlamına geliyor; daha önceki bir ihlal, bilgisayar korsanlarının 2019 milyondan fazla müşteri kaydını çaldığı 10 yılında meydana gelmişti. Mevcut siber saldırıda benzer verilerin ele geçirilip geçirilmediği şu anda belirsiz.

Kaynaklar: BBC Haberleri

Tanımlar: Siber saldırı – genellikle verileri bozmak veya çalmak amacıyla bilgisayar sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim sağlama girişimidir.