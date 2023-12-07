CVS Eczanesi, İlaç Fiyatlandırmasında Şeffaflığı Artırmak İçin Çığır Açan Geri Ödeme Modelini Tanıtıyor

İlaç endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan çığır açıcı bir hamleyle CVS Pharmacy, yeni geri ödeme modeli CVS CostVantage'ın lansmanını duyurdu. Bu yenilikçi yaklaşım, eczanelere reçeteler için geri ödeme yapma yöntemini sıfırlamayı ve ilaç fiyatlandırmasında daha yüksek düzeyde şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

CVS CostVantage modeli kapsamında, Rhode Island merkezli eczane zinciri, sözleşmeli eczane yardım yöneticileri ve ödeme yapanlarla işbirliği içinde ilaç maliyetlerini ve ilgili geri ödemeleri yeniden tanımlayacak. Süreç, ilacın gerçek maliyetini, belirli bir fiyat artışını ve eczane hizmetlerinin değerini yansıtan bir ücreti hesaba katan şeffaf bir formül içerecektir. Nihai hedef, ilaç fiyatlarının eczanelerin ilaçlar için ödediği tutarı doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamaktır.

CVS'ye göre bu yeni model, fiyatlandırma sistemine daha fazla şeffaflık getirmekle kalmayacak, aynı zamanda sistemi basitleştirerek daha tüketici dostu hale getirecek. Eczacılık Müdürü Prem Shah, tüketiciler için uzun süredir devam eden fiyatlandırma netliği sorununun çözümünde bu temel adımın önemini vurguladı.

Bu geri ödeme modelinin tam etkisi tüketiciler tarafından hemen hissedilmese de, nakit eczane indirim kartı kullananlar en erken etkilerini yeni yılın ilk yarısında yaşayabilir. Ancak CVS, CostVantage modelinin uygulanmasının tüketiciler için tasarrufları hızlandıracağını garanti ediyor.

CVS Eczanesi'nin bu hamlesi, sektörde artan şeffaflık ve adil fiyatlandırmaya yönelik büyüyen trendle uyumlu. Örneğin, Mark Cuban'ın Maliyet Artı İlaç gibi şirketler, hastaların adil fiyat almasını sağlamak için ilaç maliyetleri konusunda tam şeffaflık sağlama konusundaki kararlılıklarını da vurguladılar.

CVS Pharmacy, CVS CostVantage'ı tanıtarak ilaçların fiyatlandırılma ve geri ödeme şeklini yeniden tanımlamayı, ilaç endüstrisinde devrim yaratmayı ve yeni bir şeffaflık ve adalet standardı oluşturmayı hedefliyor. Tüketicileri güçlendirmeye ve ilaç fiyatlandırmasının netliğini artırmaya yönelik bu devasa adımın, 2025'ten itibaren eczane yardım yöneticileriyle yapılan sözleşmelere dahil edilmesi planlanıyor.