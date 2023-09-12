Crash Team Rumble Sezon 2: Yeni Haritalar, Mod, Kahraman ve Savaş Bileti

Crash Team Rumble Sezon 2, oyuna heyecan verici yeni eklemelerle geldi. Oyuncular yeni haritalar, yeni bir mod, yeni bir kahraman ve yepyeni bir savaş bileti bekleyebilirler. En son güncelleme oyuna yeni bir bakış açısı getirerek Crash hayranlarına yeni oynama yolları ve sonsuz eğlence sunuyor.

2. Sezonun en önemli özelliklerinden biri Parti Modunun tanıtılmasıdır. Bu 4 oyunculu co-op remix, rekabetçi maçlara bir mola veriyor ve oyuncuların gevşemesine olanak tanıyor. Her biri kendi mücadelesine sahip 5 farklı mini oyun turundan oluşur. Oyuncuların görevleri tamamlamak ve kalan süreyi artırmak için saatleri toplamak için birlikte çalışmaları gerektiğinden takım çalışması çok önemlidir. Her Parti Modu Dalgasında ustalaşmak, gizli bir Boss Wave'in kilidini bile açabilir ve Crash gazilerinin becerilerini en üst düzeyde teste tabi tutabilir.

Parti Modu Turları farklı oyun türlerine sahiptir. Speed ​​Run'da oyuncular tamponlar ve nitro kasalar gibi tehlikelerden kaçınırken hız pedlerinde yarışırlar. Cookin nedir? Oyuncuların belirli malzemeleri toplamasını ve bunları haritada dolaşan bir tencereye eklemesini gerektirir. Get Lit, oyunculara, süre dolmadan önce bir kulenin etrafına dağılmış fenerleri yakmak için bir mum kullanmaları konusunda meydan okur. Dig It'te oyuncular gömülü kemikleri arar ve tam bir iskeleti ortaya çıkarmak için onları merkezde yeniden birleştirir. Son olarak, 2. Sezonun ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak olan Balon Bounce, oyunculara puan kazanmak için balonların üzerinden atlama görevi veriyor.

Ayrıca Sezon 2'de Ripto adında yeni bir kahraman tanıtılıyor. Spyro evreninden gelen bu karakter, bir asa taşıyor ve ölümcül ve güçlü büyülere sahip. Ripto'nun yetenekleri arasında ateş topları fırlatmak, yıldırım çağırmak ve tsunami dalgaları yaratmak yer alıyor. Yetenekli oyuncular, yıkıcı kombinasyonları ortaya çıkarmak için bu yetenekleri birleştirebilir. Ripto sezonun ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak.

Yeni oynanış özelliklerini tamamlamak için Sezon 2 iki yeni harita sunuyor: Waste Deep ve Jazz Junction. Waste Deep, oyuncuları Cortex'in deneyleriyle dolu tehlikeli kanalizasyonlara götürürken Jazz Junction, cazip bir atmosfere sahip canlı bir gece haritasıdır. Her harita kendine özgü zorluklar ve sürprizler sunar.

Son olarak Sezon 2, oyunculara yeni görünümlerin, kozmetiklerin, müziğin ve daha fazlasının kilidini açma şansı sunan 100 katmanlı bir Battle Pass ile birlikte geliyor. Battle Pass, Crash Team Rumble Deluxe Edition aracılığıyla edinilebilir veya ayrı olarak satın alınabilir.

Crash Team Rumble Sezon 2 artık yayında ve oyuna çok sayıda heyecan verici içerik getiriyor. İster yoğun rekabeti ister işbirlikçi oyunu seviyor olun, bu güncellemede her Crash tutkunu için bir şeyler var. Aksiyonu kaçırmayın!

kaynaklar:

– [Kaynak 1: Orijinal Makale]

– [Kaynak 2: Oyun Trendi]