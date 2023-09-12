Pokémon Go: Mankey Parlak Olabilir!

Özet:

Pokémon Go'da oyuncular, vahşi doğada domuz maymunu Pokémon Mankey ile karşılaşma fırsatına sahip oluyor. Heyecan verici haber şu ki Mankey de parlak olabilir! Bu, oyuncuların bu Pokémon'un normalden farklı bir renge sahip parlak bir versiyonunu yakalama şansına sahip olduğu anlamına geliyor. Mankey ile birlikte Primeape'in evrimi de parlak olabilir.

Mankey ve Primeape'in Pokémon Scarlet ve Violet'ten son evrimi olan Annihilape'nin potansiyel tanıtımıyla, bu evrim beklentisiyle Mankey şekeri toplamaya başlanması tavsiye edilir. Paldean Pokémon'un Pokémon Go'daki ilk sürümleri, Annihilape'nin yakında kadroya katılabileceğini gösteriyor.

The Silph Road tarafından yürütülen araştırmaya göre Pokémon Go'da Mankey'in parlaklık oranı yaklaşık 500'de birdir. Ancak Mankey'de "kalıcı güçlendirme" bulunmuyor, bu da onun nadir bir ortaya çıkma olmadığı ve artırılmış parlaklık oranına sahip olmadığı anlamına geliyor. Parlak Pokémon yakalama oranları geliştirici Niantic tarafından belirlendiğinden ve genellikle yalnızca özel etkinlikler veya baskınlar sırasında artırıldığından, daha parlak Pokémon'u çekmek rastgele şansa dayanır.

Mevcut parlak Pokémon'u takip etmek için oyuncular, mevcut tüm parlak Pokémon'un görsel bir rehberini sağlayan LeekDuck'ın listesine başvurabilirler.

Pokémon Go hakkında daha fazla ipucu ve kılavuz için Polygon, oyun deneyiminizi geliştirecek zengin kaynaklar sunar.

Tanımlar:

- Parlak Pokémon: Normal benzerlerinden daha nadir olan alternatif renklere sahip Pokémon.

– Şeker: Pokémon Go'da belirli bir türden Pokémon yakalanarak toplanabilen ve Pokémon'u geliştirmek veya güçlendirmek için kullanılabilen bir kaynak.

kaynaklar:

– Silph Yolu (Wayback Machine aracılığıyla)

– Pırasa Ördek

– Çokgen