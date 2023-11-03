Call of Duty: Sürekli Gelişen Bir Oyun Fenomeni

Call of Duty (CoD), dünya çapında milyonlarca oyuncunun kalbini fetheden bir oyun devidir. 20 yıl önceki lansmanından bu yana küresel bir fenomen haline geldi ve Activision Blizzard'ı sektördeki en değerli oyun şirketlerinden biri haline getirdi. Microsoft'un yakın zamanda Activision Blizzard'ı 67.8 milyar dolara satın alması, CoD serisinin geleceği, özellikle de popüler Game Pass abonelik hizmetine dahil edilip edilmeyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Xbox patronu Phil Spencer, CoD'un en azından gelecek yıla kadar Game Pass'e gelmeyeceğini doğrulamış olsa da serinin 2003'teki ilk çıkışından bu yana önemli değişiklikler geçirdiği açık. Farklı girişler üzerinde çalışan birden fazla lider geliştiriciyle CoD, sıkışıp kaldı. yıllık yayın planına göre ana seride 23 oyun ortaya çıktı. Satışlar güçlü kaldı ve çok oyunculu mod büyük bir takipçi kitlesini çekmeye devam ediyor. Ancak bazı hayranlar, yeni çıkanların yenilik içermediği ve öncekilerden farklılaşma konusunda başarısız oldukları yönündeki endişelerini dile getirdi.

En son oyun olan Modern Warfare III de lansman sırasında yeni çok oyunculu haritaların bulunmaması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Kreatif direktör David Swenson, oyunun şimdiye kadar yapılmış en zengin özellikli Call of Duty olduğunu belirterek oyunu savunuyor ve geliştirme ekibi içinde yaratıcılığı teşvik eden işbirlikçi ortamı vurguluyor.

Peki Call of Duty'nin geleceğinde neler var? Markanın global yöneticisi Johanna Faries, önümüzdeki 20 yıl boyunca büyümenin devam edeceği konusunda iyimserliğini koruyor. Oyuncuların sürekli heyecanlı ve meşgul olmasını sağlamak için yeni içeriklerin özenle seçilmesi ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini kabul ediyor.

Gelecekte Game Pass'e CoD oyunlarının katılma olasılığı konusunda Faries ağzını sıkı tutuyor ancak olasılıkların "süper ilginç" olduğunun sözünü veriyor. Çeşitli hayran kitlesi ve sürekli gelişimiyle Call of Duty, herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Call of Duty Game Pass'te ne zaman mevcut olacak?

C: Xbox patronu Phil Spencer'a göre Call of Duty, Game Pass'e en az gelecek yıla kadar dahil edilmeyecek.

S: Call of Duty ana serisinde kaç oyun var?

C: Alternatif girişler üzerinde çalışan birden fazla lider geliştirici sayesinde ana Call of Duty serisinde şu anda 23 oyun bulunmaktadır.

S: Yeni COD sürümleriyle ilgili endişeler nelerdir?

C: Bazı hayranlar son Call of Duty sürümlerini seleflerinden yeterince farklı olmadığı için eleştirdiler ve daha fazla yenilik ve farklılaşma çağrısında bulundular.

S: Modern Warfare III'te yeni çok oyunculu haritalar olacak mı?

C: Modern Warfare III, lansman sırasında yeni çok oyunculu haritalara sahip olmadığı için eleştirilere maruz kaldı. Bunun yerine önceki oyunlardan klasiklerin yeniden düzenlenmiş versiyonlarını sunuyor.

S: Call of Duty serisinin geleceği nedir?

C: Markanın küresel yöneticisi Johanna Faries, serinin önümüzdeki 20 yıl boyunca sürekli büyüyeceğine inanıyor ve küratörlüğün ve heyecan verici yeni içeriğin önemini vurguluyor.

S: Call of Duty oyunları gelecekte Game Pass'te mevcut olacak mı?

C: Belirli bir ayrıntı verilmemiş olsa da, COD oyunlarının Game Pass'e katılma olasılığı "süper ilginç" gelişmeler vaat edilerek kabul edildi.