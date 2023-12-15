Alfred “Shivy” Brooks Atlanta Okul Yönetim Kurulu Koltuğunu Kazandı

Alfred "Shivy" Brooks, Atlanta okul yönetimi ikinci tur seçimlerinde görevdeki Tamara Jones'u mağlup ederek galip geldi. Resmi olmayan sonuçlar Brooks'un oyların yaklaşık %65'ini alarak önde olduğunu gösteriyor.

Clayton County'deki Charles Drew Lisesi'nde ekonomi ve devlet öğretmeni olarak görev yapan Brooks, Atlanta Devlet Okulları Eğitim Kurulu'nda görev yapan ilk aktif öğretmen olmaya hazırlanıyor. Bölge 7'nin genel temsilcisi olarak Jones'un pozisyonunu devralacak.

Brooks ve Jones arasındaki yarış, 50 Kasım genel seçimlerinde her iki adayın da %7'den biraz daha az oy alması ve ikinci tura çıkması nedeniyle yakından çekişmeli geçti.

Brooks, kampanyası sırasında önemli bir destek topladı ve eski Atlanta belediye başkanı ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Andrew Young ve eski eyalet senatörü Jason Carter gibi önde gelen siyasi figürlerden destek aldı. Ayrıca, aralarında Konsey Başkanı Doug Shipman'ın da bulunduğu çok sayıda Atlanta Kent Konseyi üyesinin desteğinden de yararlandı.

Bu zafer Brooks için acı-tatlı bir anlam taşıyor çünkü 16 yaşındaki oğlu Bryce Brooks bu yılın başlarında Florida'da küçük çocukları boğulmaktan kurtarmaya çalışırken trajik bir şekilde vefat etti. Atlanta Devlet Okullarına giden Bryce, Maynard Jackson Lisesi'nde üçüncü sınıf öğrencisiydi.

İki yıldır okul yönetim kurulunda görev yapan Jones, diğerlerinin yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Alex Wan, eyalet Temsilcisi Saira Draper ve eyalet Senatörü Nan Orrock'tan onay almıştı.

Son seçimler, okul yönetim kurulunun seçim sistemindeki bir değişikliği yansıtıyor; tüm yönetim kurulunun her dört yılda bir değiştirilmesini önlemek için şartlar artık kademeli hale getirildi.

DeKalb ve Fulton County'den alınan sonuçlar Brooks'un ezici desteğini ortaya koydu; sırasıyla oyların %72 ve %66'sını aldı.

Brooks yeni görevini üstlenmeye hazırlanırken pek çok kişi onun eğitimci olarak deneyiminin Atlanta Devlet Okulu sistemine yeni bir bakış açısı ve içgörü getireceğinden umutlu.