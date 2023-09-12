Blackstar, CabRig Teknolojisine Sahip MKIII Serisi HT Mekan Tüp Amfilerini Tanıtıyor

Blackstar Amplification yakın zamanda MKIII olarak bilinen HT Venue lambalı amfi serisinin üçüncü neslini piyasaya sürdü. Bu yeni seri, St. James ve Amped serisinde bulunan CabRig teknolojisini içeriyor ve bu da onu hem stüdyo hem de sahne için çok yönlü bir araç haline getiriyor. MKIII yenilemesi, 50 watt'lık HT Club ve 100 watt'lık HT Stage kafaları, 1x12 ve 2x12 kombo amplifikatörler ve 40 watt'lık HT Club kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli modellerde mevcuttur.

MKIII amplifikatörlerin temel özelliklerinden biri, kullanıcıların hoparlör, kabin, mikrofon ve oda simülasyonu ayarlarını yapmasına olanak tanıyan CabRig teknolojisidir. CabRig'in çıkışları bekleme modunda kullanılabilir, böylece bir masaya veya DAW'ye doğrudan kayıt yapılabilir. Ek olarak bu amplifikatörler EL34 güç tüpleri ve ECC83 ön amplifikatör tüpleriyle birlikte gelir, ancak kullanıcılar istenirse bunları 6L6'larla değiştirme seçeneğine de sahiptir.

MKIII modelleri ayrıca farklı oda ve plaka tarzı yankı tonları sunan, Dark ve Light anahtarlarıyla yeniden tasarlanmış bir dijital reverb özelliğine sahiptir. Ön panel, farklı çalma tarzlarına hitap edecek kapsamlı kontroller ve EQ seçenekleri içerir. Blackstar'ın ISF'si (Sonsuz Şekil Özelliği), aşırı hız için küresel bir EQ seslendirmesi sağlayarak kullanıcıların ABD ve İngiltere aksanları arasında geçiş yapmasına olanak tanır. Her kanalın ayakla değiştirilebilen iki modu vardır.

Üstelik MKIII serisi, kullanıcıların amplifikatörlerin çıkışını maksimum değerlerinin %10'una kadar azaltmalarına olanak tanıyan bir güç azaltma anahtarı içerir. Bu onları çeşitli ortamlara ve tarzlara uygun hale getirir. MKIII amfiler ayrıca efekt döngüleri, geliştirilmiş XLR ve kulaklık çıkışları ve derin ses düzenlemeleri için Architect yazılımını kullanma seçeneği sunar.

Yeni HT Venue MKIII serisi şu anda ön siparişe açıldı. Daha fazla ayrıntı için Blackstar Amps'i ziyaret edin.

kaynaklar:

– Blackstar Amplifikasyonu (URL yok)