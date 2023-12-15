Başkan Biden, Artemis II Moon Mürettebatıyla Beyaz Saray'da Buluştu

Başkan Joe Biden geçtiğimiz günlerde, 50 yıl sonra ilk kez ayın etrafında uçmaya hazırlanan dört astronottan oluşan Artemis II mürettebatını Beyaz Saray'da karşıladı. Apollo döneminde toplanan bir ay taşını sergileyen Başkan Biden, bu yılın başlarında göreve seçildikten sonra mürettebata ev sahipliği yapma sözünü yerine getirdi. Üç Amerikalı ve bir Kanadalıdan oluşan mürettebat, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de görüşme fırsatı buldu.

En erken 2024 yılının sonlarına doğru fırlatılması planlanan Artemis II mürettebatı, NASA'nın Orion kapsülünü Kennedy Uzay Merkezi'nden Uzay Fırlatma Sistemi roketinin üzerinde uçuran ilk ekip olacak. Önceki ay görevlerinden farklı olarak bu mürettebat Ay yörüngesine inmeyecek veya girmeyecek. Bunun yerine, ayın etrafında uçacaklar ve ertesi yıl yapılacak bir sonraki aya inişin başlangıcı olarak doğrudan Dünya'ya dönecekler.

Komutan Reid Wiseman, mürettebatın belirli bir fırlatma tarihinden ziyade hazır olma durumuna odaklandığını ifade ederek, “Mürettebat olarak tarihi düşünmüyoruz bile. NASA ve araç uçmaya hazır olduğunda yola çıkacağız.” Astronotlar hazırlıklarında simülatörler kullanıyor ve aya gidiş-dönüş güvenli bir yolculuk sağlamak için Görev Kontrol ile yakın işbirliği içinde çalışıyorlar.

Şubat ayında ekip, Pasifik Okyanusu'ndaki kapsül içindeki faaliyetlerini simüle edecek bir kostümlü provaya katılacak. Görev uzmanı Jeremy Hansen, görevin başarısı için gereken işbirlikçi çabayı vurguladı ve şunu belirtti: “Dört insanı yerleştirmek...onları ayın çevresine ve gerisine fırlatmak ve Pasifik'e çarptıklarında hala nefes almalarını sağlamak için büyük bir insan ekibi gerekir. Ve her gün onlarla çalışıyoruz."

Bu tarihi Artemis II görevi, ilk kez bir ay mürettebatının Amerika Birleşik Devletleri dışından bir üyeyi içermesine işaret ediyor. Ayrıca, mitolojik Apollon'un ikiz kız kardeşinden esinlenerek Artemis adını alan NASA'nın yeni ay programının ilk ekibidir. 2020'nin sonlarında boş bir Orion kapsülü, ay çevresinde bir test uçuşunu tamamladı ve uzun zamandır beklenen kostümlü prova görevi gördü.

Mürettebat heyecanla görevlerine hazırlanırken, Orion kapsülünün ısı kalkanıyla ilgili endişeler ortaya çıktı. Geçen yılki test uçuşu sırasında, uzay aracının yeniden giriş sırasında korunması için hayati önem taşıyan ısı kalkanında beklenmedik kömürleşme ve malzeme kaybı gözlemlendi. Bu konuyla ilgili soruşturmalar potansiyel olarak mürettebatın ayrılışını geciktirebilir.

Astronotlar, Başkan Biden'la yaptıkları görüşmede, Başkan John F. Kennedy'nin 1962'de aya yolculukla ilgili yaptığı konuşmayı ele aldı. Biden'ın göreve olan bağlılığına dikkat çektiler ve Kennedy'nin, ABD'nin bu yolculuğa ertelemek istemedikleri bir meydan okuma olarak çıkacağı yönündeki açıklamasına yaptığı göndermeden ilham aldılar. Oval Ofis'te ayrıca NASA'dan ödünç alınan Ay Örneği 76015,143 adlı ay taşı da sergilendi. 1972'de Harrison Schmitt ve Gene Cernan tarafından toplanan kayanın yaklaşık 3.9 milyar yaşında olduğuna ve ağırlığının yarım kilodan hafif olduğuna inanılıyor.