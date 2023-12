İyinin ve Kötünün Ötesinin Dönüşü: Uzun Süredir Beklenen Yıldönümü Sürümü

By

Sevilen klasik Beyond Good & Evil'in özel bir 20. Yıldönümü Sürümü olarak yeniden ortaya çıkmasıyla oyun dünyası heyecanla çalkalanıyor. Microsoft'un Xbox mağazası, oyunu hızlı bir şekilde çevrimdışına çıkarmadan önce beklenmedik bir şekilde listeledi, çarpıcı ekran görüntülerini ve heyecan verici ayrıntıları sergiledi. Ancak internet hızla yayıldı ve haberleri kontrol edilemeyen bir yangın gibi yaydı.

Anniversary Edition, 4K çözünürlük ve saniyede 60 karelik akıcı performansla gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediyor. Oyuncular, Hillys'in fantastik dünyasını daha önce hiç olmadığı şekilde hayata geçirecek gelişmiş grafikler, kontroller ve ses bekleyebilirler. Ancak hepsi bu kadar değil; bu sürüm aynı zamanda otomatik kaydetme ve çapraz kaydetme özellikleri de dahil olmak üzere yepyeni özellikler sunarak farklı cihazlarda oynanışı kusursuz hale getiriyor.

Orijinal oyunun hayranları, en deneyimli oyunculara bile yeni zorluklar sunan yeni bir hızlı koşu modunu ve güncellenmiş başarıları keşfetmekten mutluluk duyacaktır. Ayrıca Hillys'teki hazine avı, özel ödüller sunuyor ve baş kahraman Jade'in büyüleyici geçmişine dair bilgiler sunuyor. Oyunun gelişimi ve sırları yıldönümü galerisinde güzel bir şekilde sergileniyor ve oyuncuların Beyond Good & Evil'in büyüleyici dünyasına daha derinlemesine dalmalarına olanak tanıyor.

Bu heyecan verici canlanma, gerçek 20. yıl dönümünü kaçırmış olsa da, resmi bir duyurunun ve çıkışın yakın olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Oyunun yayıncısı Ubisoft, son Xbox mağaza listesi hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak Elektronik Yazılım Derecelendirme Kurulu (ESRB), 20. Yıldönümü Sürümü'nü aralarında PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC'nin de bulunduğu birçok platform için halihazırda derecelendirdi ve bu da geniş bir sürümün ufukta olduğunu gösteriyor.

Beyond Good & Evil ilk olarak 2003 yılında oyuncuların kalbini fethetti ve ilgi çekici hikaye anlatımı ve büyüleyici oynanışıyla büyük beğeni topladı. Uzun zamandır beklenen devam filmi Beyond Good & Evil 2, 2017 yılında duyuruldu ancak çok sayıda gecikme ve sınırlı güncellemeyle karşı karşıya kaldı. Zorluklara rağmen hayranlar, merakla beklenen bu oyunun sonunda meyvelerini vereceğine dair umudunu koruyor.

kaynaklar:

– Xbox Mağazası: [xbox.com/exciting-gaming-news]

– ESRB: [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]

SSS

S: Beyond Good & Evil 20. Yıldönümü Sürümü hangi platformlarda yayınlanacak?

C: Oyunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC'de yayınlanması bekleniyor.

S: Oyuncular bu sürümde hangi yeni özellikleri ve iyileştirmeleri bekleyebilir?

C: 20th Anniversary Edition, 4K çözünürlük, saniyede 60 kare performans, gelişmiş grafikler, kontroller ve ses sunuyor. Ayrıca otomatik kaydetme, çapraz kaydetme, hızlı çalıştırma modu ve güncellenmiş başarılar da sunar.

S: Beyond Good & Evil 2, 20. Yıldönümü Sürümü ile bağlantılı mı?

C: Beyond Good & Evil 2 ayrı bir oyundur ve halen geliştirilme aşamasındadır. 20th Anniversary Edition, orijinal oyunun özel bir sürümüdür.

S: Beyond Good & Evil 20. Yıldönümü Sürümü ne zaman yayınlanacak?

C: Resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, oyunun yakın zamanda Xbox mağazasında görünmesi, lansmanın yakında gerçekleşebileceğini gösteriyor. Ubisoft'un güncellemelerini takip edin.

S: Oyuncular 20. Yıldönümü Sürümü'nde herhangi bir ek içerik veya ödül bekleyebilir mi?

C: Evet, oyuncular özel ödülleri ortaya çıkarmak için oyun boyunca hazine avının keyfini çıkarabilirler. Yıldönümü galerisi aynı zamanda oyunun gelişimi ve sırlarına dair bilgiler de sağlıyor.