Aston Üniversitesi Araştırması, Masaüstü Spektrometrelerin Piroliz Yağlarını Verimli Bir Şekilde Analiz Edebildiğini Gösteriyor

Aston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, tezgah üstü spektrometrelerin piroliz biyo-yağlarını etkili bir şekilde analiz edebildiğini ve yüksek alan spektrometrelerine uygun maliyetli bir alternatif sunduğunu gösterdi. Piroliz biyoyağları, endüstriyel veya tarımsal atık maddelerin aşırı ısıya maruz bırakılmasıyla üretiliyor ve giderek fosil yakıtların yerini alacak şekilde değerlendiriliyor. Ancak bu biyoyağlarda bulunan karmaşık karışımları analiz etmek zorlu ve pahalı bir iş olmuştur.

Piroliz biyoyağlarının bileşimi, stabilitelerinin belirlenmesinde ve sonraki işlemlerde çok önemli bir rol oynar. Özellikle karbonil grupları gibi oksijen içeren kimyasalların varlığı, yağın aşındırıcılığı ve stabilitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Yüksek alan nükleer manyetik rezonans (NMR) spektrometrisi, numunelerdeki kimyasal türlerin tanımlanması ve konsantrasyonunun analiz edilmesinde başvurulan yöntem olmuştur. Bununla birlikte, yüksek alanlı NMR spektrometreleri pahalıdır; fiyatları 600,000 £ ile 10 milyon £ arasında değişmektedir ve pahalı kriyojenler ve solventler gerektirmektedir.

Bu sorunu çözmek için Aston Üniversitesi'ndeki Dr. Robert Evans ve ekibi, piroliz yağlarının analizinde tezgah üstü NMR spektrometrelerinin etkinliğini araştırdı. Kalıcı mıknatıs kullanan ve kriyojenik soğutma gerektirmeyen masaüstü spektrometrelerin satın alınması ve bakımı önemli ölçüde daha ucuzdur. Yüksek alan spektrometrelerine kıyasla duyarlılığı ve çözünürlüğü daha düşük olmasına rağmen laboratuvarlarda ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılırlar.

Tennessee Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada, tezgah üstü spektrometrelerden elde edilen sonuçlar, yüksek alan spektrometreleri ve diğer analitik tekniklerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı. Araştırmacılar çeşitli bitkilerden elde edilen piroliz yağlarını değerlendirdi ve tezgah üstü spektrometrelerin toplam karbonil konsantrasyonu açısından titrasyon analizinden daha iyi performans gösterdiğini buldu. Ayrıca ketonlar, aldehitler ve kinonlar gibi karbonil gruplarının tespitinde yüksek alan spektrometresinin performansını da eşleştirdiler.

Dr. Evans, tezgah üstü spektrometrelerin bilinen sınırlamalarına rağmen, yüksek alan spektrometreleriyle benzer kalitede NMR verileri elde edebildiklerini vurguladı. Bu, daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için piroliz yağlarının daha basit, daha uygun maliyetli ve daha erişilebilir NMR analizinin yolunu açıyor.

Genel olarak bu araştırma, karmaşık karışımların analizinde tezgah üstü spektrometrelerin potansiyelini ortaya koyuyor ve piroliz biyo-yağlarının incelenmesi ve anlaşılması için uygun fiyatlı ve etkili bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Aston Üniversitesi, Tang, B., ve diğerleri. “Piroliz Yağlarındaki Karbonil Gruplarının Kantitatif Düşük Alan 19F Nükleer Manyetik Rezonans Analizi.” ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625