RICO'nun Genç Slime Yaşam Çetesi ve Rapçi Genç Eşkıya Davasında Yeni Kanıtlar Sunuldu

Suçlu olduğu iddia edilen sokak çetesi Young Slime Life ve rapçi Young Thug'un yer aldığı RICO davasında yakın zamanda yaşanan bir gelişmede, yeni ifadeler ve deliller 2020'de gerçekleşen gizli bir uyuşturucu anlaşmasına ışık tuttu. Bee olarak bilinen YSL çetesi Derontae Bebee, Cleveland Bulvarı'ndaki bir benzin istasyonunda gizli görevdeki bir memura 20 dolar değerinde esrar satmıştı.

Gizli görevli, Bebee'nin esrarı teslim etmeden önce bir piyango biletine yuvarladığını belirterek işlemin ayrıntılarını verdi. Bu bilgi, savcılığın benzin istasyonundan uyuşturucu satmakla suçlanan YSL çetesine karşı açtığı dava kapsamında ortaya çıktı.

Geçen ay savunma anlaşması yapan Bebee'nin, aralarında Young Thug'un da bulunduğu şu anda yargılanan altı sanıktan biri olmadığını belirtmekte fayda var. İddia makamının YSL çetesinin iddia edilen suç faaliyetlerini ve önde gelen rapçi ile olan ilişkilerini kanıtlamayı amaçlaması nedeniyle bu duruşma, yasal işlemlerde önemli bir anı işaret ediyor.

İlerleyen süreçte, duruşmadaki ifade devam edecek; bir sonraki tanığın, gerçek adı Jeffery Williams olan Young Thug'un tutuklanmasına yol açan trafiği durduran Brookhaven polis memuru olması bekleniyor.

Bu son gelişmeler, Young Thug'a yönelik iddiaların ve onun Young Slime Life çetesiyle bağlantılı olduğu iddialarının ciddiyetini güçlendiriyor. Duruşma ilerledikçe, bu yeni kanıtın sonucu nasıl etkileyeceği ve Young Thug'un çetenin suç faaliyetlerine daha fazla dahil olup olmayacağı henüz belli değil.