Apple'ın Sonbahar Etkinliğinden Neler Beklenmeli: iPhone 15 ve Yeni Apple Saatleri

Bugün Apple, şirketin söylentilere konu olan iPhone 15'i ve yeni Apple Watch'ları duyurmasının beklendiği merakla beklenen Wonderlust etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT'den itibaren canlı yayınlanacak. Bu etkinlik, Apple'ın bu yazın başlarında WWDC'de Vision Pro'yu tanıtmasından bu yana ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Her yıl düzenlenen sonbahar iPhone etkinliği, yazın sonunun ve heyecan verici yeni Apple ürünlerinin başlangıcının sinyalini veren kültürel bir olgu haline geldi.

Aylardır iPhone 15 hakkındaki söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Bazıları bunun yıldan yıla düzenli bir yükseltme olacağını öne sürerken, diğerleri iPhone 15 Ultra adı verilen daha büyük bir Pro modelinin olasılığı hakkında spekülasyon yapıyor. Etkinliğin minik parçacıklardan oluşan esrarengiz Apple logosuna sahip davetiyesi merak ve spekülasyonlara yol açtı. "Wonderlust" sloganı, "gezginlik tutkusu" kelimesinin bir oyunudur ve Apple meraklıları, yaklaşan duyurularla ilgili olarak bu kelimenin anlamını çözmeye çalışıyor.

iPhone 15 serisinin dört modeli içermesi bekleniyor: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iPhone 15 ve 15 Plus, esas olarak iPhone 14 Pro'nun telefoto kamerası veya paslanmaz çelik gövdesi olmayan yeniden paketlenmiş versiyonları olacak. Bu yeni telefonlar 48 megapiksel ana kameraya ve önceki nesil A16 çipe sahip olacak.

Analist Ross Young, temel iPhone 15 modellerinin Pro iPhone'lar gibi yüksek yenileme hızına sahip olmayacağını tahmin ettiğinden, ekranda büyük olasılıkla büyük bir değişiklik olmayacak. Dört modelin de Qi15 açık standardını kullanarak 2 watt kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor, bu da daha geniş bir kablosuz şarj cihazı yelpazesine olanak sağlayabilir.

Tüm iPhone 15 modellerindeki en büyük değişiklik, Lightning konektöründen USB-C bağlantı noktasına geçiş olacak. Bu değişiklik muhtemelen USB-C'yi ortak şarj standardı olarak benimseyen Avrupa Birliği'nin baskısından kaynaklanıyor. USB-C'nin küresel olarak mı yoksa yalnızca AB'de mi uygulanacağı belirsizliğini koruyor, ancak büyük olasılıkla tüm yeni iPhone modellerinin bir USB-C bağlantı noktasıyla gelmesi bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in önemli değişikliklere sahip olması bekleniyor. Pro modellerinde paslanmaz çelik yerine titanyumdan yapılmış çerçeveler bulunacak ve böylece ağırlık azaltılacak. Ayrıca Apple'ın bugüne kadarki en küçük silikonu olan yeni A17 çipiyle de güçlendirilecekler. Daha ince ekran çerçeveleri ve daha yüksek veri hızlarını destekleyen USB-C bağlantı noktası beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Kamera yükseltmeleri açısından iPhone 15 Pro Max, yakınlaştırılmış fotoğrafları daha iyi ayrıntı, çözünürlük ve dinamik aralıkla geliştirecek yeni bir 6x optik telefoto kamera içerebilir.

Beklenti arttıkça Apple meraklıları, iPhone 15 ve Apple Watches'un ne gibi heyecan verici yeni özellikler ve iyileştirmeler getireceğini görmek için Wonderlust etkinliğini sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

- Bloomberg

– Şarj Laboratuvarı

Not: Bu makale, Apple'ın Wonderlust etkinliğinden önce mevcut olan bilgilere dayanmaktadır.