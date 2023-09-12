Apple'ın Wonderlust Etkinliği: 2023 Apple Etkinliğinde Neler Beklenmeli?

Apple, Kaliforniya'daki ünlü Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan ve merakla beklenen yıllık etkinliğine hazırlanıyor. Belirli ayrıntılar gizlilik içinde kalırken teknoloji meraklıları iPhone 15 serisinin, en yeni Apple Watch'un ve potansiyel iOS yazılım güncellemelerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

"Harikalık Tutkusu" olarak adlandırılan etkinliğin 12 Eylül 2023'te Hindistan Standart Saati ile 10:30 ve Pasifik Saati ile 10:90'da başlaması planlanıyor. Yaklaşık XNUMX dakika sürecek olan etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook'un önceden kaydedilmiş bir konuşması yer alacak.

Apple, bu gösteriye tanık olmak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. Apple TV aboneleri, etkinliği cihazlarında canlı olarak rahatlıkla izleyebiliyor. Ayrıca Apple, etkinliği resmi YouTube sayfasında yayınlayarak Apple TV'si olmayan izleyicilerin de erişilebilir olmasını sağlayacak. Web tarayıcısı kullanıcıları da etkinliği Apple web sitesini ziyaret ederek izleyebilir.

Etkinlik yaklaştıkça dedikodular artıyor ve bu da Apple'ın hazırlayacağı potansiyel sürprizlere işaret ediyor. Dikkate değer bir söylenti, iPhone 15 Pro'nun orta çerçeve için çelik yerine Grade 5 Titanyum kullanılarak daha hafif olabileceğini öne sürüyor. Bir başka ilgi çekici olasılık, Apple'ın Lightning şarj kablosundan daha yaygın olan USB-C bağlantı noktasına geçişi etrafında dönüyor; bu, muhtemelen standartlaştırılmış şarj kablolarını zorunlu kılan bir Avrupa Birliği düzenlemesinden kaynaklanıyor.

Uzmanlar, yeni cihazların yanı sıra Apple Watch Ultra 2'nin ve AirPods Pro için USB-C uyumlu bir kılıfın da piyasaya sürüleceğini öngörüyor. Ayrıca, önümüzdeki iOS 17'deki potansiyel güncellemelerle ilgili beklentiler de var.

Apple etkinliği, Apple tutkunları için her zaman bir dönüm noktası olmuştur ve Apple'ın yenilikçi çabalarının doruğa ulaştığı noktaya tanıklık etme fırsatı sunmaktadır.

Tanımlar:

– iPhone 15 serisi: Apple'ın 2023'te piyasaya sürdüğü yeni iPhone serisi.

– Apple Watch Ultra 2: Apple'ın mevcut akıllı saat serisinin söylentiye göre varisi.

– iOS 17: Apple'ın mobil işletim sisteminin beklenen yeni sürümü.

kaynaklar:

1. (Kaynak makale) [URL belirtilmedi]

2. Apple web sitesi (https://www.apple.com)