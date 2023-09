Apple Etkinliği 2023: Bilmeniz Gereken Her Şey

Merakla beklenen "Yolculuk Tutkusu" başlıklı Apple Etkinliği 2023, 12 Eylül 2023'te saat 10:00'da (PT) gerçekleşecek. Bu etkinlikte iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni ürün sergilenecek. Pek çok kişi bu yeni cihazların, özellikle de karşımıza çıkacağı söylenen iPhone 15 Ultra'nın piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Apple Etkinliği 2023, Apple TV ve Apple.com üzerinden canlı yayınla izlenebilecek ve izleyicilerin en son ürün duyurularından haberdar olmalarına olanak tanıyacak. Etkinliğin zamanlaması ülkeye bağlı olarak değişecektir. Ürünler piyasaya sürüldükten sonra ön rezervasyonlar yapılabilecek ve teslimatın birkaç gün içinde gerçekleşmesi beklenebilecek.

Apple Etkinliği 2023'ün ürün yelpazesinde iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra veya Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 ve daha fazlası yer alıyor. Bu cihazlar, teknoloji meraklılarını kesinlikle heyecanlandıracak çeşitli özellikler ve iyileştirmeler sunuyor.

Apple Etkinliği 2023'ün ülke bazında zamanlaması şu şekildedir: ABD (10:00 PT), Avrupa (10:00 PT), Hindistan (10:30 IST), Avustralya (10:00 PT), Kanada (10:00 AM PT), Birleşik Krallık (10:00 AM PT), BAE (10:00 AM PT), Rusya (10:00 AM PT) ve Çin (10:00 AM PT).

Apple Etkinliği 15'teki iPhone 2023 lansmanının öne çıkması bekleniyor. iPhone 15, farklı kullanıcı tercihlerine hitap eden iPhone 15 Pro ve Pro Max gibi farklı modellerle gelecek. iPhone 15'in lansman fiyatının 80,000 Rupi civarında olduğu söyleniyor ve bu da onu üst düzey bir cihaz haline getiriyor.

Ayrıca Apple Etkinliği, WatchOS 9 adı verilen güncellenmiş bir işletim sistemine sahip Apple Watch Series 10'u da tanıtacak. Kullanıcılar, Apple Watch'un bu son versiyonunda bir dizi yeni özellik ve iyileştirme bekleyebilirler.

İzleyiciler, Apple Etkinliği 2023'ü canlı izlemek için apple.com adresini ziyaret edebilir veya etkinliğe Apple TV ya da YouTube uygulaması aracılığıyla erişebilir. Bu platformlar, en son ürünlere ve duyurulara ilk elden bir bakış sunarak, etkinliğe ilerledikçe tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Sonuç olarak, heyecan verici yeni cihazlar ve özellikler vaat eden Apple Etkinliği 2023 merakla bekleniyor. Dünya çapındaki teknoloji meraklıları etkinliği sabırsızlıkla bekliyor ve bu da etkinliği hem Apple hayranları hem de tüketiciler için mutlaka izlenmesi gereken bir etkinlik haline getiriyor.

kaynaklar:

-Apple.com