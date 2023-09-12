iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile Tanışın: Yeni Özellikler ve İyileştirmeler

Apple, gelişmiş performans, yeni renk seçenekleri ve USB-C bağlantı noktası sunan en yeni akıllı telefonları iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı tanıttı. Cihazlar, geçen yılki modellerle aynı başlangıç ​​fiyatını (799 $) koruyor.

Hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlarla geliyor. Apple, bu ekranların maksimum parlaklığının 2000 nit'e çıkarılarak daha canlı bir izleme deneyimi sağlanacağını duyurdu. iPhone 15 için ön siparişler bu Cuma başlayacak ve resmi lansmanın 22 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Yeni iPhone'ların öne çıkan özelliklerinden biri de şık renk kaplamalarıdır. Apple, renkleri cam dış yüzeylerin tamamına kusursuz bir şekilde yerleştirdi ve sonuçta çarpıcı ve göz alıcı yüzeyler elde edildi. Pembe, sarı yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunulan iPhone 15, kullanıcılara kişisel tarzlarına uygun geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

iPhone 15 serisinin kamera sistemi de önemli yükseltmeler aldı. Temel model artık geçen yılın iPhone 48 Pro serisinin özelliklerine uyan 14 megapiksel ana sensöre sahip. Bu sensör, alışılagelmiş 1x ultra geniş lensin yanı sıra 2x ve 0.5x optik yakınlaştırma modlarını da etkinleştirir. Portre modu da düşük ışıkta daha iyi performans sağlayacak şekilde iyileştirildi ve ana kamerayla çekim yaparken otomatik olarak etkinleştirilme avantajı da eklendi. Ayrıca derinlik haritası koruma özelliği sayesinde kullanıcılar fotoğraf çektikten sonra odağı ayarlayabiliyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, altı çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU içeren A5 Bionic çip tarafından destekleniyor. Bu çip, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan çiple aynı olup olağanüstü performans ve verimlilik sağlıyor. iPhone 15'in pil ömrü selefiyle aynı kalırken, iPhone 15 Plus daha büyük dahili pil sayesinde daha da uzun kullanım süresi sunuyor. Şarj işlemi artık yeni USB-C bağlantı noktası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

iPhone 15 serisine eklenen bir diğer dikkat çekici eklenti ise nesnelerin yerini tespit ederken menzili ve doğruluğu önemli ölçüde artıran ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipidir. Hassas Bulma artık AirTag'ler eklenmiş öğeleri bulmanın yanı sıra kullanıcıları doğrudan bir kişiye yönlendirebiliyor.

Güvenlik özellikleri açısından Apple, Uydu aracılığıyla Acil SOS özelliğini yol kenarında yardım durumlarını kapsayacak şekilde genişletti. Amerika Birleşik Devletleri'nde AAA üyeleri bu hizmetten yararlanabilir. Acil SOS özelliği, iPhone 15 satın alındıktan sonraki ilk iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunuluyor; ancak bu dönemin ötesindeki fiyatlandırma açıklanmadı.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 22 Eylül'de iPhone 15 799 dolardan, iPhone 15 Plus ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

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