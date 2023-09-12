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iPhone 15 Pro ve Pro Max ile tanışın: Apple'ın Şimdiye Kadarki En Güçlü iPhone'ları

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
iPhone 15 Pro ve Pro Max ile tanışın: Apple'ın Şimdiye Kadarki En Güçlü iPhone'ları

Apple, en yeni ileri teknoloji akıllı telefonları iPhone 15 Pro ve Pro Max'i kısa süre önce tanıttı. Özelliklerle dolu olan ve herhangi bir akıllı telefondaki en güçlü performansı sunan bu yeni modeller etkilemeye hazır.

iPhone 15 Pro 6.1 inç ekranla gelirken Pro Max daha büyük 6.7 inç ekrana sahip. Her iki model de Apple'ın piyasadaki diğer tüm akıllı telefonlardan daha hızlı performansa sahip olduğunu iddia ettiği A17 Pro çipinden güç alıyor. Gelişmiş GPU'ya sahip bu cihazların yüksek bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Bu yılki dikkate değer değişikliklerden biri, telefonun alt kısmına geleneksel Lightning bağlantı noktasının yerine bir USB-C bağlantı noktasının eklenmesidir. Apple, iPhone 15 Pro'nun 10 Gbps aktarım hızına sahip olmasıyla övünüyor ve bu da fotoğraf ve video gibi büyük dosyaların aktarımını kolaylaştırıyor.

Yeni iPhone'lar, titanyumdan yapılmış daha güçlü bir muhafazaya sahiptir ve bu da onları her zamankinden daha dayanıklı hale getirir. Dört farklı renkte geliyorlar: siyah, beyaz, mavi ve "doğal". Apple ayrıca telefonun sol tarafındaki zil sesi anahtarının yerini alan Eylem Düğmesini de tanıttı. Bu düğme, kamerayı açmak veya el fenerini açmak gibi çeşitli işlevleri gerçekleştirmek üzere özelleştirilebilir.

Fotoğrafçılık açısından iPhone 15 Pro ve Pro Max, Apple'ın şimdiye kadarki en iyi kameralarını sunuyor. Yükseltilmiş 48 megapiksel kamera da dahil olmak üzere yedi farklı lensle donatılan bu cihazlar, gelişmiş düşük ışık performansı ve azaltılmış lens parlaması ile etkileyici fotoğraflar çeker. Kameralar aynı zamanda tam çözünürlüklü HEIF fotoğrafları çekmek ve çok yönlü çekim seçenekleri için birden fazla odak uzaklığı sunmak için Apple'ın yapay zeka sistemlerini de kullanıyor. Ayrıca telefonlar 4K60 ProRes video çekimini destekliyor ve hatta USB-C bağlantı noktası üzerinden harici depolamaya da olanak tanıyor.

Temel iPhone modelleri önceki yılın Pro modellerinden yükseltmeler alırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max, Apple'ın yenilikçi fikirleri için bir test alanı görevi görüyor. Güçlü performansları, gelişmiş kamera özellikleri ve USB-C özellikleriyle bu cihazlar, bir iPhone'un yapabileceklerinin sınırlarını zorluyor.

kaynaklar:
– Yazar: David Pierce
– Kaynak: Verge

By Vicky Stavropoulou

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