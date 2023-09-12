Apple, 5G Modemler için Qualcomm ile Ortaklığını Yeniliyor

Apple, Qualcomm ile olan ortaklığını yenileyerek tüketici elektroniği devinin 5 yılına kadar akıllı telefonlarında Qualcomm'un Snapdragon 2026G Modem-RF Sistemlerini kullanmaya devam etmesini sağladı. Bu duyuru, Apple'ın daha önce kendi modemlerini geliştirme ve Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltma çabalarına rağmen geldi.

Apple, 2019 yılında Intel'in zor durumdaki modem işini satın alarak şirkete kendi modemlerini yaratması için gerekli kaynakları sağlasa da Apple'ın bağımsız modem geliştirmesi henüz meyvelerini vermemiş gibi görünüyor. Qualcomm ile yapılan anlaşma, Apple'ın modem ihtiyaçlarını karşılamak için hâlâ dış tedarikçilere bağımlı olduğunu gösteriyor.

Kendi modemlerini geliştirmek, Apple'ın Qualcomm'un bileşenleriyle ilgili maliyetleri ve telif ücretlerini atlamasına olanak tanıyacak ve potansiyel olarak şirketin karlılığını artıracaktı. Ancak Apple, Qualcomm ile ortaklığını yenileyerek, bağımsız modem gelişiminin beklendiği kadar hızlı ilerlememesi durumunda bir yedekleme planına sahip olmasını sağlıyor.

Yeni anlaşma münhasır olmasa da, yani Apple'ın hâlâ kendi modemlerini veya diğer tedarikçilerin modemlerini kullanabileceği anlamına geliyor, ancak şirketin modem teknolojisi konusunda Qualcomm'a olan bağımlılığının devam ettiğinin altını çiziyor. Apple, Qualcomm için önemli bir müşteri; hem Apple hem de Samsung, Qualcomm'un 10 mali yılındaki konsolide gelirlerinin %2022'unu veya daha fazlasını oluşturuyor.

Duyuru, şirketin yeni iPhone 15'i tanıtmasının beklendiği Apple'ın yıllık iPhone etkinliğinden hemen önce gerçekleştiği için dikkat çekicidir. Yaklaşan bu akıllı telefon serisinin Apple'ın kendi geliştirdiği modemi içermesi pek olası olmadığından, Qualcomm'un 5G modemini ve RF ön ucunu kullanacakları öngörülüyor.

Kaynaklar: Qualcomm

Tanımlar:

– Snapdragon 5G Modem-RF Sistemleri: Qualcomm'un akıllı telefonlarda ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan 5G modem ve radyo frekans sistemleri yelpazesi.

– Modem: Cihazların veri gönderip alarak internete veya diğer ağlara bağlanmasını sağlayan cihaz.

– RF Ön Uç: Radyo frekansı sinyallerinin iletimini ve alımını yöneten bir cihazdaki devre.

– Telif Ücretleri: Bir şirketin başka bir şirketin fikri mülkiyetini veya teknolojilerini kullanmak için ödediği ücretler.