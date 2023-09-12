Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Haberler

Kara Deliklerin "Saçsızlık Teoremi" Alternatif Bir Yerçekimi Teorisi Tarafından Sorgulanıyor mu?

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Kara Deliklerin "Saçsızlık Teoremi" Alternatif Bir Yerçekimi Teorisi Tarafından Sorgulanıyor mu?

Yakın zamanda yayınlanmamış bir makale, kara deliklerin yaygın olarak kabul edilen "tüysüz teoremi"nin, eğer teleparalel formülasyon adı verilen alternatif bir yerçekimi teorisi doğruysa doğru olmayabileceğini öne sürüyor. Saçsızlık teoremi, bir kara deliğin kütlesinin, elektrik yükünün ve dönüşünün onunla ilgili gerekli tüm bilgileri içerdiğini belirterek kara deliklere ilişkin anlayışımızı basitleştirir. Ancak bu yeni teori bu düşünceye meydan okuyor ve kara deliklerle ilgili çalışmamızı potansiyel olarak karmaşık hale getirebilir. Öte yandan fizikçilere yeni bir bakış açısı ve kara deliklere dair daha derin bir anlayış da sunabilir.

Saçsızlık teoremi, bir kara delik tarafından yutulan maddeye ilişkin her türlü bilginin, kara delik yerçekimsel dalgalar veya ışık yaydığında kaybolacağını ima eder. Bu teoreme göre kara delikler, geçmişleri veya bileşimleri ne olursa olsun, dış gözlemcilerle aynı görünür. “Saç” terimi, kara deliğin olay ufkunun ötesinde kaybolan bilgiyi tanımlayan bir metafordur.

Saçsızlık teoremi geniş çapta kabul görse de, onu sorgulamaya ve aleyhine kanıt aramaya devam eden fizikçiler var. Yayınlanmamış makalenin yazarları, Genel Göreliliğe alternatif bir teori olan Einstein-Gauss-Bonnet yerçekiminin teleparalel formülasyonunun sonuçlarını araştırdılar. Bu teori yerçekimini eğrilik yerine burulmayı kullanarak açıklar.

Yazarlar, bu alternatif yolu izlemenin onları "kıllı" kara delik çözümlerine yönlendirdiğini buldu. Bu kıllı kara delikler, olay ufkunun dışındaki skaler alanları içerir ve kara deliğin içi hakkında ek bilgi sağlar. Örneğin yerçekimsel radyasyon yayılabilir. Bu, değiştirilmiş yerçekimi teorilerinde tamamen benzeri görülmemiş bir durum olmasa da, saçsızlık teoreminin basitliğine meydan okuyor.

Henüz hakemli bir değerlendirmeden geçmemiş olmasına rağmen bu makale, alternatif yerçekimi teorilerinin devam eden araştırmasını ve bunların kara delik çalışmalarına yönelik sonuçlarını vurgulamaktadır. Genel Görelilik en yaygın kabul gören teori olmayı sürdürürken, bilim insanları evrenin karmaşıklığına dair daha derin bir anlayış elde etmek için alternatifleri araştırmaya devam ediyor.

Kaynaklar: Yer çekiminin teleparalel formülasyonu üzerine yayınlanmamış makale, Saçsızlık Teoremi, Genel Görelilik

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Haberler

Cyberpunk 2077 2.0 Güncellemesi, Cyberpunk: Edgerunners Anime'den Esinlenen Yeni Beceri Ağacı Avantajlarını Tanıtıyor

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Haberler

Tales of Arise: Beyond the Dawn DLC – Destansı Yolculuğun Devamı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Haberler

Arm, Halka Arzla Nasdaq'ta Başarılı Bir Çıkış Yaptı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota

Kaçırdın

Teknolojilerimiz

Bose Yeni Ultra QuietComfort Kulaklık Serisini Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Haberler

Cyberpunk 2077 2.0 Güncellemesi, Cyberpunk: Edgerunners Anime'den Esinlenen Yeni Beceri Ağacı Avantajlarını Tanıtıyor

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Paper Mario: Nintendo Switch'in Bin Yıllık Kapısı: Görsel Yükseltmelerin Maliyeti Var mı?

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Apple, Çevresel Etkiyi Azaltmak İçin Karbon Nötr Apple Watch Series 9'u Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar