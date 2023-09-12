Yakın zamanda yayınlanmamış bir makale, kara deliklerin yaygın olarak kabul edilen "tüysüz teoremi"nin, eğer teleparalel formülasyon adı verilen alternatif bir yerçekimi teorisi doğruysa doğru olmayabileceğini öne sürüyor. Saçsızlık teoremi, bir kara deliğin kütlesinin, elektrik yükünün ve dönüşünün onunla ilgili gerekli tüm bilgileri içerdiğini belirterek kara deliklere ilişkin anlayışımızı basitleştirir. Ancak bu yeni teori bu düşünceye meydan okuyor ve kara deliklerle ilgili çalışmamızı potansiyel olarak karmaşık hale getirebilir. Öte yandan fizikçilere yeni bir bakış açısı ve kara deliklere dair daha derin bir anlayış da sunabilir.

Saçsızlık teoremi, bir kara delik tarafından yutulan maddeye ilişkin her türlü bilginin, kara delik yerçekimsel dalgalar veya ışık yaydığında kaybolacağını ima eder. Bu teoreme göre kara delikler, geçmişleri veya bileşimleri ne olursa olsun, dış gözlemcilerle aynı görünür. “Saç” terimi, kara deliğin olay ufkunun ötesinde kaybolan bilgiyi tanımlayan bir metafordur.

Saçsızlık teoremi geniş çapta kabul görse de, onu sorgulamaya ve aleyhine kanıt aramaya devam eden fizikçiler var. Yayınlanmamış makalenin yazarları, Genel Göreliliğe alternatif bir teori olan Einstein-Gauss-Bonnet yerçekiminin teleparalel formülasyonunun sonuçlarını araştırdılar. Bu teori yerçekimini eğrilik yerine burulmayı kullanarak açıklar.

Yazarlar, bu alternatif yolu izlemenin onları "kıllı" kara delik çözümlerine yönlendirdiğini buldu. Bu kıllı kara delikler, olay ufkunun dışındaki skaler alanları içerir ve kara deliğin içi hakkında ek bilgi sağlar. Örneğin yerçekimsel radyasyon yayılabilir. Bu, değiştirilmiş yerçekimi teorilerinde tamamen benzeri görülmemiş bir durum olmasa da, saçsızlık teoreminin basitliğine meydan okuyor.

Henüz hakemli bir değerlendirmeden geçmemiş olmasına rağmen bu makale, alternatif yerçekimi teorilerinin devam eden araştırmasını ve bunların kara delik çalışmalarına yönelik sonuçlarını vurgulamaktadır. Genel Görelilik en yaygın kabul gören teori olmayı sürdürürken, bilim insanları evrenin karmaşıklığına dair daha derin bir anlayış elde etmek için alternatifleri araştırmaya devam ediyor.

Kaynaklar: Yer çekiminin teleparalel formülasyonu üzerine yayınlanmamış makale, Saçsızlık Teoremi, Genel Görelilik