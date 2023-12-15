Pokemon Scarlet ve Violet'in Indigo Disk DLC'sinde Lacey'yi yenmek

Pokemon Scarlet ve Violet'in Indigo Disk DLC'sindeki Elit Denemeyi fethetmek mi istiyorsunuz? Elit Dörtlü'den biri olan Lacey önünüzde duruyor ancak doğru cevaplarla galip gelebilirsiniz. İşte Lacey'nin testinde size yardımcı olacak ve zaferinizi ilan edecek bir rehber.

Soru 1: Pikachu'nun elektrik depolaması

Lacey, Pikachu'nun elektrikli yazımını ve elektrik üretme yeteneğini öne çıkaracak. Pikachu'nun bu elektriği nerede sakladığını soracak. Doğru cevap Pikachu'nun yanaklarıdır.

Soru 2: Venonat’ın radarı

Daha sonra Lacey, Venonat'ı ve vücudun belirli bir bölümünü en karanlık gecelerde bile radar olarak kullanma yeteneğini tanıtacak. Doğru cevap Venonat'ın gözleri.

Soru 3: Orijinal Antik Sinistea Formunu Bulma

Lacey sana biri orijinal Antik Form Sinistea olan üç Sinistea kardeşini sunacak. Doğru olanı belirlemek için bardağın altındaki işarete bakın.

Soru 4: Pembe Minior'u tespit etmek

Lacey, Minior'un farklı çeşitlerini sergileyecek, ancak öne çıkan pembe olana odaklanmanız gerekiyor. Minior'un şekil değiştirmesini yakından izleyin.

Soru 5: Granbull'un uyku alışkanlıkları

Son soruda Lacey kendi Pokemonu Granbull'u tanıtacak. Granbull'un uyurken vücudunun hangi bölümünü yastık olarak kullandığını belirlemelisiniz. Doğru cevap Granbull'un karnıdır.

Lacey'nin tüm sorularını doğru yanıtlayarak zafere ulaşın, ardından savaş isteğinizi kabul edecektir. Pokemon Scarlet ve Violet'in Indigo Disk DLC'si hakkında daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin.