Nihai Mücadele: Lacey'nin Pokemon Scarlet ve Violet'teki Elit Deneme Sınavı

Pokemon bilginizi test etmeye hazır mısınız? Pokemon Scarlet ve Violet'in Indigo Disk DLC'sindeki Lacey'nin Elit Deneme Sınavı, en deneyimli eğitmenlere bile meydan okuyacaktır. Teraryumun Kıyı Biyomunda bulunan Kıyı Plaza'ya adım atın ve kendinizi zeka savaşına hazırlayın.

Soru 1: Pikachu'nun Elektrik Gücü

Lacey sizi, elektrik üretme yeteneğiyle bilinen popüler Elektrik türü Pokemon Pikachu'yla tanıştıracak. Sizden Pikachu'nun bu gücü depoladığı vücut kısmını tanımlamanızı isteyecek. Bu durumda doğru cevap Pikachu'nun yanaklarıdır.

Soru 2: Venonat'ın Radarı

Daha sonra Lacey, Venonat'ı çağıracak ve en karanlık gecelerde bile vücudun belirli bir bölümünü radar olarak kullanma konusundaki eşsiz yeteneğini vurgulayacak. Hangi vücut parçası olduğunu tahmin edebilir misiniz? Doğru cevap Venonat'ın gözleri.

Soru 3: Orijinal Antik Form Sinistea

Lacey size üç Sinistea kardeşini tanıtacak ve orijinal antika parçaları belirlemenin zor olduğunu size bildirecek. Göreviniz, bardağın alt kısmındaki işaretten tanınabilen Antik Form Sinistea'yı seçmektir. Devam etmek için ortadaki bardağı seçin.

Soru 4: Pembe Minior'u Bulun

Her bir varyant kendi meteor formuna dönüşürken Minior'un evrimine çok dikkat edin. Göreviniz dizilişin içinde pembe Minior'u bulmak. Formdaki herhangi bir değişiklik için gözlerinizi dört açın.

Soru 5: Granbull'un Uyku Alışkanlığı

Son soruda Lacey kendi Pokemonu Granbull'u sergileyecek ve uyurken vücudunun hangi kısmını yastık olarak kullandığını tahmin etmeniz için size meydan okuyacak. Doğru cevap Granbull'un karnıdır.

Tebrikler! Lacey'nin Elit Deneme Sınavını tamamladınız ve gerçek bir Pokemon uzmanı olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtladınız. Pokemon Scarlet ve Violet dünyasındaki daha heyecan verici güncellemeler ve zorluklar için bizi takip etmeye devam edin.

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