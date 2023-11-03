Yapay Zekanın Karanlık Yüzü: Çocuklarımızı Derin Sahte Sömürüden Korumak

Yapay zeka (AI) hızla dünyadaki en etkili teknolojilerden biri olarak ortaya çıktı ve benzeri görülmemiş bir ölçekte hızlı işlemeyi mümkün kılarak görevleri yerine getirme şeklimizde devrim yarattı. Ancak etkileyici yeteneklerinin arkasında, özellikle çocuklar gibi savunmasız bireyler için önemli riskler oluşturan daha karanlık bir taraf yatıyor. Ulusal Çocuk Savunma Merkezi'nde program yöneticisi ve terapist olan Beth Jackson, bu teknolojinin korkutucu potansiyeli hakkındaki endişelerini dile getirdi. Kötü niyetli kişiler, masum görüntüleri manipüle etmek ve müstehcen ve aşağılayıcı içerik oluşturmak için yapay zekadan kolayca yararlanabilir.

Jackson'ın, faillerin kamuya açık görsellere erişme ve bunları kullanma kolaylığını vurguladığı orijinal makaledeki alıntıdan farklı olarak, yapay zeka teknolojisinin bu sapkın kullanımı, basit, gündelik fotoğrafları simüle edilmiş ve görünüşte gerçek müstehcen içeriğe dönüştürebilir. Yakın zamanda İspanya'da genç erkeklerin, sınıf arkadaşlarının masum fotoğraflarını değiştirmek için kolayca erişilebilen bir yapay zeka uygulamasını kullanarak açık sahte görüntüleri okul geneline yaymasıyla rahatsız edici bir olay ortaya çıktı. Kurbanlar, kendilerini tamamen çıplak gösteren bu değiştirilmiş resimleri istemeden keşfettiler ve bu da derin duygusal sıkıntıya neden oldu.

Bu arada, derin sahte porno videoların yaygınlığı arttı ve bireyleri rızaları olmadan etkiledi. Oyun topluluğuna yaptığı katkılardan dolayı takdir edilen yayıncı "Sweet Anita", kendi benzerliğinin kötü niyetle manipüle edildiği ve aşağılayıcı ve saldırgan cinsel eylemlerde yer aldığı derin sahte porno videoların kurbanı oldu. Durağan görüntü değişikliklerinden elde edilen keskin bir teknolojik ilerleme olan bu derin sahte videolar, hedeflenen kişinin hayal gücünün ötesine geçen içerik üretebilir.

Yapay zeka teknolojisinin endişe verici bir hızda sürekli ilerlemesi nedeniyle Jackson, farkındalık ve kontrole olan acil ihtiyacın altını çiziyor. Ebeveynler, kendi görüntü dağıtımlarını yönetme ve korunmasız görüntülere erişimi sınırlama konusunda dikkatli olmalı ve çocuklarını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir. Ayrıca mağdurların, uygunsuz görüntüler paylaşmaktan kaçınmaları ve olayları derhal kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekmektedir.

Sorunun ciddiyetinin farkında olan Başkan Biden, yapay zekayı düzenlemek ve riskleri azaltmak için bir idari emir yayınladı. Ancak bu önlemlere rağmen çocuklar çevrimiçi istismara karşı oldukça duyarlı olmaya devam ediyor. Ebeveynlerin ve toplumun bir bütün olarak bilgilendirilmesi ve derin sahte tehditlerle mücadele etmek için proaktif adımlar atması çok önemlidir. Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri ve sesleri tespit etmek için yazılım kullanmak, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan yönergeleri izlemek ve derin sahte dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılacağını anlamak, istismara karşı korunmanın temel unsurlarıdır.

Kolektif çabayla, çocuklarımızı yapay zekanın karanlık tarafından korumak, sürekli gelişen teknolojik ortamda dijital güvenliklerini ve refahlarını sağlamak için çaba gösterebiliriz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Yapay Zeka nedir?

Yapay zeka veya yapay zeka, konuşma tanıma, problem çözme ve karar verme gibi insan zekası gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesini ifade eder.

2. Derin sahtekarlıklar nelerdir?

Derin sahtekarlıklar, birinin görünümünü veya sesini ikna edici bir şekilde değiştirmek için yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan, resimler, videolar veya sesler de dahil olmak üzere yüksek düzeyde manipüle edilmiş ve aldatıcı medyadır.

3. Bireyler kendilerini derin sahte sömürüden nasıl koruyabilirler?

Derin sahte istismara karşı korunmak için bireyler, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tespit etmek üzere tasarlanmış yazılımları kullanabilir, İç Güvenlik Bakanlığı gibi yetkililerin sağladığı yönergeleri takip edebilir ve yaygın derin sahte dolandırıcılıklar hakkında bilgi sahibi olabilir.

4. Birisi derin sahte istismarın kurbanı olursa ne yapmalıdır?

Birisi derin bir sahte istismarın kurbanı olursa, olayı derhal kolluk kuvvetlerine bildirmek ve tehlikeye atılan içeriği paylaşmaktan kaçınmak çok önemlidir.

kaynaklar:

– [Görüntülerin veya sesin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini kontrol eden yazılım](https://www.example.com)

– [İç Güvenlik Bakanlığı'nın derin sahte kimlik tehditlerine ilişkin özeti](https://www.example.com)

– [Derin sahte dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılacağına dair ipuçları](https://www.example.com)

– [Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Ulusal Merkezi](https://www.example.com)

– [Ulusal Çocuk Savunma Merkezi](https://www.example.com)