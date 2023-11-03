MOTOROLA G54 5G Akıllı Telefon: Flipkart'ta Harika Fırsat

Bütçe dostu yeni bir 5G akıllı telefon mu satın almak istiyorsunuz? Peki, işte sana iyi haberler. Hindistan'ın popüler akıllı telefon markalarından biri olan Motorola, MOTOROLA G54 isimli yeni telefonunu piyasaya sürdü. Gelelim anlaşmanın detaylarına.

MOTOROLA G54 Akıllı Telefon Teklifinde Öne Çıkanlar

MOTOROLA G54 Akıllı Telefon 8 GB RAM, 128 GB depolama alanıyla birlikte gelir ve fiyatı 17,999 INR'dir. Ancak şu anda Flipkart bu telefonu %13,999 indirimle 22 INR indirimli fiyatla listeledi. Ayrıca SBI Kredi Kartı ile işlem yaparsanız anında 1,000 INR indirimden yararlanabilirsiniz. Üstelik Flipkart Axis Bank kart sahiplerine ekstra %5 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

MOTOROLA G54 Akıllı Telefonda Takas Teklifi

Ortalıkta eski bir akıllı telefonunuz varsa onu takas edebilir ve MOTOROLA G54 telefonun fiyatını daha da düşürebilirsiniz. Flipkart, listelenen fiyat üzerinden 9,250 INR indirim sunuyor. Bu, eski telefonunuzu değiştirerek yeni MOTOROLA G54 akıllı telefonunu çok daha düşük bir fiyata satın alabileceğiniz anlamına gelir.

MOTOROLA G54 Akıllı Telefon Özellikleri

Ekran: Moto g54 5G akıllı telefon, 6.5 inç Full HD+ ekrana sahiptir.

İşlemci: MediaTek Dimensity 7020 sekiz çekirdekli işlemci ile donatılmıştır.

İşletim Sistemi: Telefon Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır.

Kamera: Arka kamera kurulumunda 50MP birincil sensör ve 8MP makro+derinlik sensörü bulunur. Ön panelde 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Pil: MOTOROLA G54 akıllı telefon, 6,000mAh pil ile çalışır.

Ek Özellikler: Telefon 14 5G bandını destekler.

MOTOROLA G54 akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız uygulamalı deneyim için bu video incelemesine göz atın: [YouTube Bağlantısı]

FAQ

S: MOTOROLA G54 akıllı telefonun RAM ve depolama kapasitesi nedir?

C: MOTOROLA G54 akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte gelir.

S: MOTOROLA G54 akıllı telefon için herhangi bir takas teklifi mevcut mu?

C: Evet, Flipkart, eski akıllı telefonunuzu değiştirdiğinizde MOTOROLA G9,250 akıllı telefonda 54 INR indirim sunuyor.

S: MOTOROLA G54 akıllı telefonun pil kapasitesi nedir?

C: MOTOROLA G54 akıllı telefon, 6,000 mAh pil ile çalışır.

S: MOTOROLA G54 akıllı telefon 5G'yi destekliyor mu?

C: Evet, MOTOROLA G54 akıllı telefon 14 5G bandını destekliyor.

S: MOTOROLA G54 akıllı telefonda hangi işlemci kullanılıyor?

C: MOTOROLA G54 akıllı telefon, MediaTek Dimensity 7020 sekiz çekirdekli işlemciyle donatılmıştır.