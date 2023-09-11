5 Doların Altındaki Öğrenciler için En İyi 300 Chromebook

Uygun fiyatlı ve verimli bir dizüstü bilgisayar arayan bir öğrenciyseniz Chromebook sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Chromebook'lar fiyatlarına göre büyük bir değer sunar ve bu da onları bütçesi kısıtlı öğrenciler için ideal kılar. Geleneksel dizüstü bilgisayarların tüm özelliklerine sahip olmasalar da Chromebook'lar web'e göz atma, akış sağlama ve e-postaları kontrol etme konusunda üstün performans sergiliyor. Ayrıca bulut oyunlarıyla da uyumludurlar, bu da onları sıradan oyuncular için uygun bir seçenek haline getiriyor.

300 ABD dolarının altındaki öğrenciler için önerilen en iyi beş Chromebook'u burada bulabilirsiniz:

1) Lenovo 14e (235 $): Bu Chromebook, mükemmel özellik-fiyat oranıyla öne çıkıyor. AMD A6 işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB flash depolama alanıyla günlük görevler için tatmin edici bir performans sunar. Lenovo 14e ayrıca çift USB 3.1 bağlantı noktası, çift USB-C bağlantı noktası, Kensington kilit yuvası ve microSD kart okuyucu gibi çeşitli bağlantı noktaları da sağlar.

2) Acer Chromebook 314 (279 $): Acer Chromebook 314, Intel Celeron N4020 işlemciye, 4 GB RAM'e ve 64 GB eMMC depolama alanına sahiptir. Oyun oynamak veya çoklu görev yapmak için uygun olmasa da 10 saate kadar uzun pil ömrü sunar.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (285 Dolardan Başlayan): ASUS Chromebook Flip CM3, Chrome OS için optimize edilmiş MediaTek MT8183 yonga seti ile birlikte gelir. Kompakt bir form faktörüne, 12:3 en boy oranına sahip 2 inç IPS ekrana ve 16 saatlik etkileyici bir pil ömrüne sahiptir. Aynı zamanda bir USI kalemini de destekler.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 $): Lenovo Chromebook Duet hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilir. 10.1 inç dokunmatik ekranı ve taşınabilir tasarımı, onu hareket halindeyken kullanım için mükemmel kılar. MediaTek Helio P60T yonga seti ile 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.

5) Samsung Chromebook 4+ (fırsatlarla birlikte 300 ABD doları): Samsung Chromebook 4+, 15.6 inçlik bir ekrana sahiptir ve bu da ona diğer Chromebook'lara göre avantaj sağlar. 4 GB veya 6 GB RAM ve 64 GB'a kadar depolama alanına sahip yapılandırmalar sunar. Ancak 128 GB depolama alanına sahip geleneksel bir SSD için fiyatın 400 dolara yakın bir seviyeye çıktığını da belirtmekte fayda var.

Bu Chromebook'lar güvenilir performans sağlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarını uygun bir fiyatla karşılar. Ancak satın alma kararı vermeden önce daha fazla araştırma yapılması ve kişisel gereksinimlerin dikkate alınması tavsiye edilir.

kaynaklar:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda'nın Oyun Teknolojisi.