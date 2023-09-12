İkonik 1973 Porsche 911 Carrera RSR Açık Artırmada Satılıyor

Nadir ve çok aranan 1973 Porsche 911 Carrera RSR, yakın zamanda 2023 Goodwood Revival etkinliğinde satıldı. R7 olarak bilinen araba, hayatta kalan fabrika destekli yalnızca üç örnekten biridir. Kesin satış fiyatı açıklanmazken, otomobilin satıldığı doğrulandı.

911 Carrera RSR, yarış geçmişiyle ünlüdür ve bu modelin etkileyici bir geçmişi vardır. 1973 Le Mans 24 Saat yarışında dördüncü sırayı elde ederek ikonik dayanıklılık yarışında en yüksek dereceyi tamamlayan RSR oldu.

Bu 911 Carrera RSR, yarış amaçları doğrultusunda kapsamlı bir şekilde değiştirildi. Genişletilmiş çamurluklara, "Mary Stuart" olarak bilinen ayırt edici büyük bir arka spoylere ve daha güçlü 3.0 litrelik düz 6 motora sahipti. Bu modifikasyonlar, RSR'yi 1973 Le Mans yarışı için bir prototip olarak sınıflandırarak, onun üretim tabanlı otomobiller yerine özel spor yarışçılarına karşı rekabet etmesine olanak tanıdı.

Le Mans'ta Herbie Müller ve Gijs van Lennep tarafından sürülen araç, yarışı yalnızca Matra-Simca ve Ferrari'nin üç prototipinin arkasında tamamladı. Le Mans'ın ardından R7, Österreichring ve Watkins Glen'deki yarışlara katılarak yarış kariyerine fabrika ekibiyle devam etti.

Yarış günlerinin ardından R7 birçok kez el değiştirdi. Meksikalı yarış takımı sahibi Hector Rebaque'a ve daha sonra İtalyan koleksiyoncu Massimo Balliva'ya satıldı. Araba neredeyse otuz yıl boyunca Balliva'nın mülkiyetinde gizli kaldı ve bu da onun kaza yaptığı ve parçalarına ayrıldığı yönünde söylentilere yol açtı.

Balliva, 2009 veya 2010 civarında R7'yi restorasyon için Fransa'ya gönderdi ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir koleksiyoncuya satıldı. Ancak araba, başka bir sahibinin gerçek R7'ye sahip olduğunu iddia etmesiyle, kimliği konusunda hukuki bir mücadeleye girdi. Porsche mühendisi ve takım yöneticisi Norbert Singer, sonunda orijinal makalenin doğruluğunu teyit etmek üzere görevlendirildi.

Açık artırmada 3.7 milyon ile 5.7 milyon İngiliz sterlini arasında bir fiyata ulaşması beklenen R7'nin satış fiyatının 7.1 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu önemli bir rakam olsa da Steve McQueen'in "Le Mans" filminde kullanılan ve 1970'de 917 milyon dolara satılan 14 2017K prototip yarış arabasının rekor satışının gerisinde kaldığını belirtmekte fayda var.

kaynaklar:

– Bonham'lar

- Sürüş