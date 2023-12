GeForce ŞİMDİ “Önceki Gün”de Hayatta Kalma Heyecanını Keşfedin

“The Day Before”un kıyamet sonrası dünyasında adrenalin pompalayan bir maceraya hazır olun. Fntastic tarafından geliştirilen bu açık dünya korku MMO oyunu, sizi zombilerin toplumu istila ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına götürüyor. GeForce NOW'un Priority veya Ultimate üyesi olarak bu oyunu RTX ON desteği olan herhangi bir cihazda yayınlayabilirsiniz.

Yüksek gökdelenler, geniş alışveriş merkezleri ve büyük stadyumlarla dolu, güzel ayrıntılara sahip New Fortune City'ye kendinizi kaptırın. Çeşitli araçları kullanarak geniş dünyayı keşfedin ve hayatta kalmak için diğer oyuncularla ve enfekte yaratıklarla mücadele edin. Sürekli değişen gece-gündüz döngüsünde gezinirken değerli ganimetleri toplayın, görevleri tamamlayın ve hatta kendi evinizi inşa edin.

Oyunu buluttan yayınlayarak toplumu yeniden inşa etmenin heyecanını koltuğunuzun rahatlığında yaşayın. Öncelikli üyeler oyunun keyfini 1080p'ye ve saniyede 60 kareye kadar çıkarabilirken, Ultimate üyeleri daha uzun oyun oturumlarından, ultra geniş çözünürlüklerden ve hatta 4 fps'ye kadar 120K yayın akışından yararlanabilir. Her iki üyelik de gerçek zamanlı ışın izleme özelliğine sahiptir ve ölümsüzlerle her karşılaşmaya çarpıcı sinematik aydınlatma sağlar.

“Avatar: Frontiers of Pandora”da Destansı Bir Yolculuğa Çıkın

Ubisoft'un açık dünya aksiyon-macera oyunu “Avatar: Frontiers of Pandora” ile Pandora'nın fantastik dünyasına adım atın. Popüler Avatar filmlerine dayanan bu oyun, Pandora'nın Batı Sınırı adı verilen keşfedilmemiş bölgesinin derinliklerine dalıyor. Bir GeForce NOW Ultimate üyesi olarak, bu destansı macerayı buluttaki GeForce RTX 4080 sunucuları tarafından desteklenen herhangi bir cihazda yayınlayabilirsiniz.

Pandora'yı kaynaklara aç RDA şirketinden korumak için diğer klanlarla güçlerinizi birleştirin. İnanılmaz güç ve çeviklikten yararlanmak için karakterinizi kişiselleştirin, yeni donanımlar oluşturun ve becerilerinizi ve silahlarınızı yükseltin. Geniş Batı Sınırını keşfetmenize ve RDA ile heyecan verici hava savaşına girmenize olanak tanıyan efsanevi ejderha benzeri yaratıklar Banshees'te göklerde süzülün.

Görsel açıdan büyüleyici bu macerayı GeForce NOW ile daha önce hiç olmadığı şekilde deneyimleyin. Ultimate üyeler, kendilerini Pandora'nın yemyeşil manzaralarına ve nefes kesen manzaralarına kaptırarak oyunun keyfini 4K'ya kadar çözünürlükte çıkarabilir. Bu olağanüstü dünyanın geleceği için savaşırken Na'vi'nin cesareti ve kararlılığının size rehberlik etmesine izin verin.

Ori'ın Büyüleyici Dünyalarını ŞİMDİ GeForce'da Keşfedin

GeForce NOW ile Ori'ın büyüleyici dünyalarında büyüleyici bir yolculuğa çıkın. "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" ve "Ori and the Will of the Wisps" filmlerinde büyüleyici, tehlikelerle dolu manzaraları keşfeden ruh koruyucusu Ori'ye katılın. Bu Xbox PC Game Pass oyunları, GeForce NOW kütüphanesine yapılan en son eklemeler olup üyelere ödüllü macera serisini deneyimleme şansı sunuyor.

"Ori and the Blind Forest: Definitive Edition"da, yıkıcı bir fırtına sırasında evinden ayrılan Ori'nin ormanın dengesini yeniden sağlamasına yardımcı olun. Sein adlı ruhla bir araya gelen Ori, gerçek kaderini bulmalı ve Nibel'in güzel dünyasındaki felaketin üstesinden gelmeli.

Yeni Niwen diyarına adım atacağınız "Ori ve Perilerin İradesi"nde Ori'nin yolculuğuna devam edin. Ku adında kırık kanatlı bir baykuşa yardım edin ve yol boyunca yeni dostları, düşmanları ve gizemleri ortaya çıkarırken ülkeyi karanlık yozlaşmadan iyileştirin.

Bulutun gücü sayesinde bu büyüleyici maceraları neredeyse her cihazda izleyin. GeForce NOW Ultimate üyeleri aynı zamanda desteklenen cihazlarda yüksek dinamik aralıkla oyun deneyimlerini geliştirerek kendilerini Ori serisinin büyüleyici görsellerine kaptırabilirler.

Buluttaki LEGO Fortnite'ı keşfedin

GeForce NOW'da “LEGO Fortnite” ile LEGO ve Fortnite'ın benzersiz karışımına hazır olun. Epic Games tarafından geliştirilen bu oyun, LEGO öğelerini kullanarak nihai ana üssü inşa edip özelleştirerek yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza olanak tanır. Malzeme toplamak ve gece hayatta kalmak için köylüleri işe alın ve derin mağaralarda nadir kaynakları aramak için cesur maceralara çıkın.

Aralarında “World War Z: Aftermath”, “Warhammer 17: Rogue Trader” ve “Fortnite Festival”in de bulunduğu GeForce NOW kütüphanesine katılan 40,000 yeni oyunu kaçırmayın. Her oyun tercihine uygun çok çeşitli oyun koleksiyonu sunan GeForce NOW'da herkesin keyif alabileceği bir şeyler var.

Merakla beklenen "Halo Infinite", Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan bazı teknik sorunlarla karşılaşsa da GeForce NOW ekibi, oyunu yakın gelecekte hizmete sunmak için Microsoft ve oyun geliştiricisi 343 Industries ile aktif olarak çalışıyor. Bu heyecan verici gelişmeyle ilgili daha fazla güncelleme için Perşembe günü GFN'i takip etmeye devam edin.

Bu hafta sonu için aklınızda hangi oyunlar var? Düşüncelerinizi Twitter'da veya aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın ve bonus puanlar için #RTXON eklemeyi unutmayın. GeForce NOW ile olasılıklar sonsuzdur.