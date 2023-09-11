15'te Windows 10 için 2023 İnanılmaz PDF Yazılımı

Günümüzün dijital çağında, güvenilir PDF yazılımına sahip olmak, verimli iş akışı ve belge yönetimi için çok önemlidir. Windows 10 kullanıcıları için çok sayıda seçenek mevcut ancak en iyi yazılımı seçmek bunaltıcı olabilir. Aramanızı basitleştirmeye yardımcı olmak için, 15'te Windows 10 için özel olarak tasarlanmış en inanılmaz 2023 PDF yazılımının bir listesini derledik. Bu yazılım uygulamaları, çok çeşitli özellikler sunar ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayarak onları bireyler ve işletmeler için vazgeçilmez araçlar haline getirir. benzer.

Adobe Photoshop Elementleri 2023 | Fotoğraf Düzenleme Yazılımı

Adobe Photoshop Elements 2023, Windows PC için tasarlanmış bir fotoğraf düzenleme yazılımıdır. Görevleri otomatikleştirmek ve kullanıcıların yaratıcı geliştirmelere odaklanmasına olanak sağlamak için Adobe Sensei AI teknolojisini kullanır. 61 yönlendirmeli düzenlemeyle kullanıcılar derinlik oluşturabilir, mükemmel manzaralar oluşturabilir, arka planları değiştirebilir ve modern çift tonlar oluşturabilir. Yazılım aynı zamanda kolaj ve slayt gösterisi şablonları ve güncellenmiş yaratıcı içerik aracılığıyla kişiselleştirilmiş yaratımlar da sunuyor. Ek olarak, hareket halindeyken fotoğraf düzenleme için web ve mobil yardımcı uygulamalar sağlar.

Adobe Photoshop Elements 2023'ün Temel Özellikleri arasında Adobe Sensei AI teknolojisi, 61 kılavuzlu düzenleme, kişiselleştirilmiş yaratımlar ve masaüstünüzün ötesine geçme yeteneği yer alır. Yazılım, tam Photoshop sürümünün gelişmiş işlevselliğine sahip olmasa da, yeni başlayanlar için uygun fiyatlı ve erişilebilir olması nedeniyle övgüyle karşılanıyor.

Microsoft 365 Bireysel

Microsoft 365 Bireysel, kapsamlı bir ofis uygulamaları paketi ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Word, Excel ve PowerPoint gibi premium Office uygulamalarıyla kullanıcılar belgelerini kolayca oluşturup düzenleyebilir. Abonelik aynı zamanda OneDrive'da 1 TB bulut depolama alanını da içeriyor ve bu da cihazlar arasında kesintisiz dosya erişimine ve paylaşıma olanak tanıyor. Aboneliğe güvenli bir e-posta ve takvim uygulaması olan Outlook da dahildir. Yazılım birden fazla cihazda kullanılabilir ve büyük esneklik sunar.

Microsoft 365 Bireysel'in Temel Özellikleri arasında kolaylıkla oluşturma, düzenleme ve iş yapma yeteneği, birinci sınıf Office uygulamaları, 1 TB OneDrive bulut depolama alanı, e-posta ve takvimler için Outlook ve gelişmiş güvenlik özellikleri yer alır. Bazı kullanıcılar arayüzü hantal buluyor ve abonelik tabanlı model herkes tarafından tercih edilmeyebilir, ancak genel olarak bulut depolama özelliğine sahip kapsamlı bir ofis paketi arayanlar için popüler bir seçimdir.

Ayarlanabilir Sıcak Işıklı Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite, üstün bir okuma deneyimi sunan amaca yönelik tasarlanmış bir e-okuyucudur. 6.8 inç ekranı, ayarlanabilir sıcak ışığı ve daha ince çerçeveleriyle gerçek kağıt üzerinde okuma deneyimini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Parlama yapmayan ekran, parlak güneş ışığında bile rahat bir okuma sağlarken, su geçirmezlik özelliği de onu plajda veya banyoda okumaya uygun hale getiriyor. Kindle Paperwhite binlerce kitabı saklayabilir ve 10 haftaya kadar pil ömrü sunar. Ayrıca 2 milyondan fazla başlık ve binlerce sesli kitap bulabileceğiniz Kindle Unlimited'a da erişim sağlar. Kullanımı kolay arayüzü ve kompakt tasarımıyla bu e-okuyucu, okuma alışkanlığınızı sürdürmenin kullanışlı ve keyifli bir yoludur.

Kindle Paperwhite'ın Temel Özellikleri arasında ayarlanabilir sıcak ışıklı 6.8 inç ekran, parlamayan ekrana sahip gömme ön tasarım, kazara suya dalma için su geçirmezlik, binlerce başlığı saklama yeteneği, 10 haftaya kadar pil ömrü ve Kindle Unlimited'a ve sesli kitaplara erişim. Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı bulabilir ve dokunmatik ekran ara sıra yanıt verme sorunları yaşayabilir, ancak genel olarak okuma zevkleri için özel bir cihaz arayan hevesli okuyucular için mükemmel bir seçimdir.

Kaynaklar: Adobe, Microsoft, Amazon