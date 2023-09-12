HomePod'a YouTube Müzik Entegrasyonu Geliyor: Siri Kontrolü ve Doğrudan Akış

YouTube Music yakında Apple'ın HomePod'uyla uyumlu hale gelebilir ve kullanıcılara doğrudan platformdan müzik akışı yapma ve bunu Siri kullanarak kontrol etme olanağı sunabilir. Desteklenen hizmetler listesine yapılan bu yeni ekleme, YouTube Müzik uygulamasının kodunda bir Ev simgesi ve "ytm_connect_with_homepod" URL'sini bulan teknoloji meraklısı @aaronp613 tarafından keşfedildi. Bu keşif sadece küçük bir ipucu olsa da özelliğin şu anda geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

Apple'ın yerleşik hizmetlerinden farklı olarak Pandora ve potansiyel olarak YouTube Music gibi üçüncü taraf müzik akışı platformlarının entegrasyonunun ilgili uygulama içinden ayarlanması gerekir. Bu hizmetler eklendikten sonra Apple'ın Home uygulamasında kullanıcının hesap ayarlarından erişilebilen medya seçenekleri olarak görünür. Kullanıcılar daha sonra varsayılan olarak tercih ettikleri hizmeti seçerek Siri'nin komutları Apple Music yerine söz konusu platformu kullanarak yürütmesine olanak tanıyor.

Ancak Siri, komut üzerine varsayılan olmayan kaynaklardan ses çalma yeteneğine hâlâ sahiptir. Örneğin, varsayılan ayar Apple Music olarak ayarlanmış olsa bile kullanıcılar yalnızca "Siri, uyku şarkı listemi YouTube Music'te çal" diyebilir ve Siri de buna uyacaktır. Bu esneklik, kullanıcıların çok çeşitli seçeneklerle kesintisiz ve kişiselleştirilmiş bir müzik akışı deneyiminin keyfini çıkarmasına olanak tanır.

Bu potansiyel geliştirmelerle HomePod kullanıcıları daha geniş bir müzik hizmeti yelpazesinden yararlanabilecek ve Siri sesli komutlarını kullanarak en sevdikleri içeriklere sorunsuz bir şekilde erişebilecek. Bu genişletilmiş uyumluluk, Apple'ın HomePod'un yeteneklerini geliştirme ve kullanıcılara ses akışı seçimlerinde daha fazla esneklik sunma konusundaki kararlılığını temsil ediyor.

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