Bugünün Wordle Cevabı: Çırpma teli

Bugün Wordle oynuyorsanız ve biraz yardıma ihtiyacınız varsa, yanınızdayız. 12 Eylül için Wordle'un cevabı beş harfli bir kelimedir ve sizi doğru yöne yönlendirecek bazı ipuçlarımız var. İşte bilmeniz gerekenler:

Bu kelimede bir sesli harf bulunmaktadır.

Bugünün kelimesi 'W' ile başlıyor.

Bu kelimenin tekrar eden harfleri yoktur.

Bu kelime, eşyaları karıştırıp kabarık hale getirmeye yarayan bir tür mutfak aletinin adıdır.

Hala emin değilseniz cevap şu: çırpma teli. Neredeyse tüm tahminlerimizi yapmamız gerekti ama geriye tek bir tahminle tam zamanında ulaşmayı başardık. İşiniz bittiğinde Wordle yanıtınızı paylaşmayı unutmayın, ancak başkaları için de bozmamayı unutmayın!

Wordle, Ekim 2021'deki lansmanından bu yana büyük bir popülerlik kazandı. Milyonlarca oyuncu, kelime tahmin becerilerini test etmek için her gün giriş yapıyor. Oyunun başarısı, uygulama mağazalarında klonların çoğalmasına yol açtı. Ancak Dan Wardle tarafından geliştirilen orijinal Wordle, oyuncuların favorisi olmaya devam ediyor.

İlginç bir gelişme olarak New York Times, Wordle'ı açıklanmayan yedi haneli bir meblağ karşılığında satın aldı. Oyun artık gazetenin çevrimiçi oyunlar şemsiyesi altına giriyor. Bu satın alma bazı perde arkası gelişmeleri beraberinde getirse de oyunun kendisi ücretsiz ve değişmeden kaldı.

Başlangıçtaki bazı geçiş sorunlarına ve sözlükten kaba kelimelerin kaldırılmasına rağmen Wordle, basit ama bağımlılık yaratan oynanışıyla oyuncuları büyülemeye devam ediyor. O halde tahmin etmeye devam edin ve Wordle oynarken eğlenin!

Tanımlar: