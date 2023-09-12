DNA Atılımı Onlarca Yıllık Çözülmemiş Davayı Çözdü, Cinayet Suçlamalarına Yol Açtı

Bir DNA atılımı, onlarca yıldır çözülmemiş bir vakanın çözülmesine yol açtı. Kasım 1994'te Robin Lawrence, Springfield, Virginia'daki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Dedektifler olay yerinden, davanın çözümünde hayati öneme sahip olduğu kanıtlanan bir parça adli delil topladı.

O dönemde toplanan DNA kanıtları polis veri tabanındaki hiçbir kaynakla eşleşmedi. Ancak 2019 yılında DNA, Virginia'daki bir DNA test şirketine gönderildi. Şirket, DNA'yı kullanarak bir profil geliştirdi ve soy veritabanlarını araştırmaya başladı ve sonunda dedektifleri Steven Smerk adında bir şüpheliye yönlendirdi.

Polis, Smerk'in kimliğini daha da doğrulamak için Parabon NanoLabs tarafından sağlanan DNA teknolojisine dayanan dijital kompozit taslaklar kullandı. Dedektifler, bu çizimleri Smerk'in gençliğine ait fotoğraflarla karşılaştırarak bir eşleşme kurmayı başardılar.

Dedektifler New York'a gitti, Smerk ile konuştu ve bir DNA örneği topladı. Ayrılırken Smerk'e bir kartvizit verdiler. Kısa bir süre sonra Smerk dedektifleri aradı ve suçu itiraf etti. Daha sonra yerel polis karakoluna giderek teslim oldu.

Fairfax İlçesi Polis Departmanından Şef Kevin Davis'e göre Smerk, genetik şecere araştırmasını desteklemek için yeterli ayrıntıyı sağlayarak tam bir itirafta bulundu. Davis, suçun rastgele bir eylem gibi göründüğünü ve Smerk ile Lawrence arasında bilinen bir bağlantı olmadığını vurguladı. Smerk'in herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor ve bu onun ilk tutuklanması.

Neredeyse otuz yıldır süren soruşturmanın ardından Smerk gözaltına alındı ​​ve ikinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak üzere New York'tan Virginia'ya iade edilecek. Yetkililer Smerk'in dahil olduğu başka herhangi bir potansiyel suç tespit etmedi.

Bu atılım, DNA teknolojisi ve şecere araştırmalarındaki ilerlemelerin bir kanıtı olarak hizmet ediyor ve uzun süredir çözülmemiş çözülmemiş vakaların çözümü için umut sağlıyor.

Kaynak: CBS Haberleri (Kerry Breen)