Güvenlik Sorunlarını Gidermek İçin Windows 10 Toplu Güncelleştirmeleri Yayınlandı

Microsoft yakın zamanda Windows 5030211'un 5030214H10, 22H2 ve 21 dahil olmak üzere farklı sürümleri için KB2 ve KB1809 olmak üzere iki toplu güncelleştirme başlattı. Bu güncelleştirmeler, işletim sistemindeki mevcut sorunları düzeltmek için gereklidir ve Eylül 2023 Yaması Salı sürümünün bir parçasıdır.

Bu güncelleştirmelerin sorunsuz bir şekilde yüklenmesini sağlamak için Microsoft, bunları otomatik yüklemeye hazır hale getirmiştir. Ancak kullanıcılar, Ayarlar'daki Windows Update bölümüne erişip 'Güncellemeleri Denetle'yi seçerek güncellemeleri manuel olarak da yükleyebilirler.

Eylül KB5030211 güncellemesi birkaç önemli özellik sunuyor. İlk olarak, kullanıcıların uygulamalarını ve dosyalarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan ve bunları daha sonra kurtarma olanağı sunan yeni bir Windows Yedekleme uygulaması içerir. Ayrıca bu güncelleştirme, Windows 10'un konum algılama yeteneklerini geliştirerek kullanıcılara daha doğru hava durumu, haberler ve trafik bilgileri sağlar.

Ayrıca Microsoft, Başlat menüsünde Microsoft hesapları için bildirim rozeti özelliğini sunarak bildirimlerin görülmesini ve yönetilmesini kolaylaştırdı. Bu güncelleme aynı zamanda İsrail'de yaz saati uygulaması değişikliklerine ilişkin sorunları da giderir ve arama kutusuyla ilgili sorunları giderir.

Bu toplu güncellemelerdeki önemli düzeltmelerden biri Grup İlkesi Hizmetiyle ilgilidir. Daha önce hizmet, ağın kullanılabilir olması için 30 saniye bekleyerek politika işlemede gecikmelere neden oluyordu. En son güncellemeyle bu sorun çözülerek gereksiz gecikmeler olmadan doğru politika işlenmesi sağlandı.

Ayrıca ayarların senkronizasyon sorunlarına yönelik bir düzeltme de mevcuttur. Daha önce, Ayarlar uygulamasındaki Windows yedekleme sayfasında ayarları senkronize etmek için geçiş açık olsa bile ayarlar düzgün şekilde senkronize edilemiyordu. En son güncelleme bu sorunu gidererek genel kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Özetle, yakın zamanda yayımlanan Windows 10 toplu güncelleştirmeleri KB5030211 ve KB5030214, işletim sistemine birçok yeni özellik ve önemli düzeltmeler getiriyor. Bu güncellemeler güvenlik açıklarını giderir ve Windows 10'un genel performansını artırır. Sistemlerinin güvenli ve optimize edilmiş kalmasını sağlamak için kullanıcıların bu güncellemeleri yüklemeleri önerilir.

kaynaklar:

- Microsoft

– Windows Güncelleme Ayarları