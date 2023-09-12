Los Angeles Metrosu Dijital Billboardları Trafik Güvenliği Kaygıları Nedeniyle Muhalefetle Karşı Karşıya

Los Angeles Metrosu, 49 adet çift yüzlü dijital reklam panosu yerleştirme planını ilerleterek şehirdeki toplam dijital reklam panosu sayısını 86'ya çıkaracak. Metro, Ulaşım İletişim Ağı (TCN) adı verilen planın yılda 1 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor. 30 yıllık gelir. Bazı yerel ticaret odaları planı desteklerken aktivistler ve topluluk grupları planın görsel çevre ve trafik güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyuyor.

Teklif, Belediye Meclisine gitmeden önce 14 Eylül'de Los Angeles Şehir Planlama Komisyonu tarafından görüşülecek. Reklam panoları, çoğu otoyollara ve diğerleri topluluklara bakacak şekilde şehrin her yerine yayılacak. Yapıların yüksekliği 30 ila 95 feet arasında değişecek ve çoğunluğu 30 feet uzunluğunda olacak.

Metro, projenin acil durum mesajları için zaman ayrılması da dahil olmak üzere kamu yararına olacağını savunuyor. Ancak Birmingham Alabama Üniversitesi ve Federal Ulaşım İstatistikleri Bürosu gibi kurumların yürüttüğü çalışmalar, dijital reklam panolarının kaza oranlarını artırabildiğini ve sürücülerin dikkatini dağıtabildiğini gösterdi. Florida ve Alabama'da dijital reklam panolarının varlığı kaza oranlarını sırasıyla %25 ve %29 artırdı.

La Mesa da dahil olmak üzere diğer Güney Kaliforniya şehirleri de dijital reklam panosu önerilerini değerlendirdi ancak sürücünün dikkatinin dağılmasına ilişkin endişeler nedeniyle bunları reddetti. Metro'nun billboard görsellerinin sekiz saniyede bir değişmesine izin veren güvenlik önlemleri, görsellerin dört ila on saniyede bir değiştiği diğer şehir ve eyaletlere göre yetersiz görülüyor.

Karşıtları ise dijital reklam panolarının şehir kirliliğine katkıda bulunacağını, sürücülerin dikkatini dağıtacağını ve sürücü güvenliğini etkileyeceğini savunuyor. Belediye Meclisini projeye karşı oy kullanmaya çağırıyorlar.

Bazı iş dünyası liderleri dijital reklam panosu önerisini desteklerken topluluk grupları, mahalle konseyleri ve aktivistler buna karşı çıkıyor. Dijital reklam panolarından elde edilen gelirin, şehrin görsel ortamı ve trafik güvenliği açısından yaratacağı olumsuz sonuçlardan daha ağır basmadığına inanıyorlar.

kaynaklar:

“Aktivistler Dijital Billboard Planının Reddedilmesi Çağrısında Bulundu” – Streetsblog Los Angeles

“Dijital Billboard Kurulu Oranın Trafik Güvenliği Üzerindeki Etkisi” – Alabama Üniversitesi, Birmingham Ulaştırma Mühendisliği Programı