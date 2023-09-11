Avrupa'da Dijital Sağlık Okuryazarlığına Acil Yatırım Çağrısı

DSÖ Avrupa'nın yeni bir raporu, bölge genelinde dijital sağlık okuryazarlığına yatırım yapılmasına yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor. "Avrupa Bölgesinde Dijital Sağlık: Bağlılık ve Dönüşüme Doğru Devam Eden Yolculuk" başlıklı rapor, Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelerin yalnızca yarısının, milyonlarca insanı geride bırakarak dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan politikaları olduğunu ortaya koyuyor.

Son yıllarda, DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sağlık hizmetlerinde dijital çözümlerin benimsenmesi giderek artıyor ve bu da hastaların bakım alma biçiminde devrim yaratıyor. COVID-19 salgını, karantinalara ve sosyal mesafe tedbirlerine yanıt olarak dijital sağlık araçlarının ve politikalarının oluşturulmasını ve kullanımını daha da hızlandırdı. Buna teletıp ve kullanıcı dostu sağlık uygulamalarının uygulanması da dahildir. Ancak raporda hala yapılması gereken çok iş olduğu vurgulanıyor.

Raporda tanımlanan temel risklerden biri, dijital çözümlerin eşit olmayan şekilde dağıtılması ve benimsenmesi nedeniyle yaratılan dijital sağlık uçurumudur. Bu da bölge nüfusunun önemli bir bölümünün dijital sağlık teknolojilerinden yararlanamadığı anlamına geliyor.

DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki ülkelerin çoğunluğunun kişisel veri gizliliğini koruyan ulusal bir dijital sağlık stratejisi ve mevzuatı olsa da, rapor önemli boşlukları ve iyileştirilmesi gereken alanları vurguluyor. Örneğin, yalnızca 19 ülke dijital sağlık müdahalelerinin değerlendirilmesine yönelik, bunların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için gerekli olan bir kılavuz geliştirmiştir. Ek olarak, ülkelerin yarısından biraz fazlası dijital sağlık okuryazarlığı ve dijital katılım planına yönelik politikalar uygulamıştır.

Rapor ayrıca birçok ülkede mobil sağlık (mSağlık) uygulamalarının kalitesini, güvenliğini ve güvenilirliğini denetlemekten sorumlu özel bir kuruluşun bulunmadığını da ortaya koyuyor. Ülkelerin yalnızca %15'i hükümet destekli mSağlık programlarının değerlendirmesini yapmıştır.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, dijital sağlık programlarında dönüştürücü değişim ihtiyacını vurguluyor. Dijital sağlığın isteğe bağlı bir ekstradan ziyade uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak görülmesi çağrısında bulunuyor. Bu, gelecekte dijital sağlık altyapısına en uygun yatırımların yapılmasını sağlamak için en üst düzey hükümet ve sağlık otoritelerinde siyasi irade gerektirir.

Sonuç olarak rapor, Avrupa'da dijital sağlık okuryazarlığına acil yatırım yapılması çağrısında bulunuyor. Uygun politikalar, değerlendirmeler ve stratejiler olmadan, dijital sağlık uçurumunun daha da kötüleşmesi ve milyonlarca insanın dijital sağlık hizmetlerinin avantajlarından mahrum kalması riski vardır.

kaynaklar:

– Avrupa Bölgesinde dijital sağlık: bağlılık ve dönüşüme yönelik devam eden yolculuk (WHO Avrupa)

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