Futbolcuların Diyetleri Son 50 Yılda Nasıl Evrimleşti?

Galler Futbol Federasyonu Ulusal Gençlik Takımları'nın yüksek performanslı yöneticisi Daniel Nisbet, futbolcuların beslenme alışkanlıklarının son 50 yılda nasıl değiştiğini açıklıyor. Daha önce beslenmeye çok az önem veriliyordu ve oyunculara maç öncesinde geleneksel İngiliz kahvaltısı sunuluyordu. Ancak 1990'ların ortasından bu yana beslenme, bir oyuncunun maça hazırlanmasında çok önemli bir unsur haline geldi.

Günümüzde futbol kulüpleri, oyuncuların yemeklerini son derece teknik bir şekilde planlayan beslenme uzmanları çalıştırıyor. Bu yemekler, neyi başarmak istediklerine bağlı olarak her oyuncunun bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Oyuncuların diyetlerinin yıllar içinde nasıl değiştiğine daha yakından bakalım.

Kahvaltı

Geçmişte, futbolcular vücutlarına enerji sağlamak için maç öncesi kızartma ya da Frosties gibi bir kase şekerli kahvaltılık gevrek yerlerdi. Günümüzde oyuncuların kahvaltıda ıspanaklı, mantarlı, domatesli ve avokadolu omletleri var. Artık vurgu, kas onarımı ve iyileşmesi için önemli bir protein kaynağı sağlayan yumurtalarla birlikte, yeterli protein tüketmeye odaklanıyor.

Öğle yemeği

Daha önce futbolcular biftek, hamburger veya spagetti bolonez gibi çok fazla kırmızı et tüketiyorlardı. Bugün oyunculara iki porsiyon tavuk göğsü, iki porsiyon tatlı patates ve iki çeşit sebze yemeleri tavsiye ediliyor. Makarna ve pirinçten elde edilen karbonhidratlar, patateslerden daha iyi yakıt kaynaklarıdır çünkü daha fazla karbonhidrat içerirler. Maçtan önceki gün makarna gibi hızlı salınan karbonhidratlar tavsiye edilir.

Snekler

Geçmişte oyuncular devre arasında bir dilim portakal yer ya da hızlı enerji almak için jelibon yerlerdi. Günümüzde oyuncular vücut kompozisyonları konusunda daha bilinçliler ve atıştırmalık olarak protein geri kazanım karışımlarını veya kuruyemişleri tercih ediyorlar. Maçtan bir gün önce Gatorade veya Lucozade gibi karbonhidratlı bir içecek tüketebilirler.

akşam yemeği

Maçtan sonra oyuncular protein ve enerji veren karbonhidrat almak için balık ve patates kızartması yiyordu, ancak bu sağlıksız doymuş yağlarla doluydu. Bugün oyuncuların iki porsiyon esmer pirinç ve iki sebzeden oluşan somon filetosu var. Maçtan önce beyaz makarna ve pilav tüketiyorlar çünkü bunlar vücudun enerji yakıtı.

Alkol

Alkol içmek bir zamanlar futbol kültürünün bir parçasıydı; oyuncular maç sonrasında birlikte bir şeyler içerdi. Ancak artık alkolün iyileşmeyi yavaşlattığı ve besin emilimini engellediği biliniyor. Günümüzde içki içmek yalnızca özel günlerde kullanılıyor ve oyuncular, yaklaşan bir maç varsa hafta ortasında alkolden uzak duruyor.

Genel olarak, futbolcuların diyetleri son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdi; kişiselleştirilmiş beslenme planlarına daha fazla odaklanıldı ve performansı optimize etmek için doğru gıdaları tüketmenin önemi ortaya çıktı.

kaynaklar:

– Daniel Nisbet, Galler Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar'ın yüksek performanslı menajeri