Apple'ın Wonderlust Etkinliği Yeni iPhone ve Saat Modellerini Tanıttı

Apple'ın merakla beklenen “Wonderlust” etkinliği ABD'de başladı ve en yeni iPhone'ların ve Apple Watch modellerinin sergilendiği etkinlik oldu. Etkinlik, yeni cihazlarla ilgili birçok söylentiyi doğrularken aynı zamanda beklenmedik özellikleri de ortaya çıkardı.

Önemli duyurulardan biri, Apple'ın yeni iPhone serisinin giriş seviyesi modeli iPhone 15 için Lightning bağlantılarından endüstri standardı USB-C'ye geçişidir. Bu değişiklik, yeni AB düzenlemeleriyle uyumludur ve muhtemelen daha yüksek veri aktarım hızları sunacaktır. Ancak daha hızlı olan Sürüm 3 USB-C yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max'te mevcut olacak.

Doğrulanan bir başka söylenti ise “Dijital Ada” özelliğinin tüm iPhone serisine genişletilmesi. iPhone 15 ve 15 Plus artık ekranın üst kısmında kamera ve sensör çentiği için bir “hap” veya animasyonlu kapak içeriyor. Bu özellik, iPhone 14 Pro ve Pro Max ile olumlu geri dönüşler aldı ancak şu anda yalnızca Apple'ın kendi uygulamalarıyla tam işlevsellik sunuyor.

Fiyatı önceki modellerle aynı kalsa da, daha hafif ve daha güçlü Titanyum kasalara sahip iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleriyle ilgili sızıntılar da doğrulandı.

Şaşırtıcı bir şekilde Apple, uydu üzerinden metin hizmetini genişleten Yol Yardımı adlı yeni bir özelliği tanıttı. Yalnızca ABD'de AAA ortaklığıyla sunulan bu hizmet, kullanıcıların yol yardımı talep etmesine olanak tanıyor. Apple'ın uydu üzerinden metin hizmetleri için uydu altyapısına yaptığı yatırım, Amerikan firması Globalstar'a fayda sağladı.

Etkinlik sırasında Apple CEO'su Tim Cook, mevcut iPhone 14 modelindeki SOS uydu üzerinden mesaj özelliği sayesinde kurtarılan kişilerin hikayelerini paylaştı. Cook ayrıca önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen karma gerçeklik cihazı Apple Vision Pro hakkında da bir güncelleme sağladı.

Genel olarak, Apple'ın Wonderlust etkinliği beklenen söylentileri yerine getirirken, şirketin inovasyona ve kullanıcı deneyimine olan bağlılığını sergileyen yeni özellikleri de tanıttı.

Kaynak: Chris Keall, Yeni Zelanda Herald