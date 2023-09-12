Elmas ve Altınla Kaplanmış Müstehcen Pahalı Özel iPhone

Caviar adlı bir Rus şirketi, son derece özel ve aşırı derecede pahalı bir özel iPhone yarattı. Bu lüks cihaz, ayrıcalık söz konusu olduğunda hiçbir masraftan kaçınmayan ultra zenginlere yöneliktir.

Caviar kendisini özel lüks cihazlar yaratmada uzmanlaşmış uluslararası bir marka olarak tanımlıyor. Ürünleri yüksek teknolojileri altın, elmas, doğal deri, karbon, mücevher emayesi, meteorlar ve nadir eserler gibi mükemmel malzemelerle birleştiriyor.

Söz konusu özel iPhone'un fiyatı 11,636,578 rupi gibi şaşırtıcı bir rakam. Telefonun 18 ayar beyaz altından yapılmış benzersiz bir kasası var ve 570 ayrı elmasla kaplanmış. Ayrıca ünlü İngiliz kuyumcu Laurence Graff tarafından üretilen Snowflake Graff kolye kolyesiyle birlikte geliyor. Kolyenin tek başına maliyeti 1,323,690 RXNUMX civarında.

Kolye ucu, ajurlu bir kar tanesi şeklinde olup, yuvarlak ve markiz şekilli pırlantalarla süslenmiştir. Yuvarlak elmaslarla kaplanmış beyaz altın bir zincirden sallanıyor. Kolyedeki pırlantaların toplam ağırlığı yaklaşık 6.65 karattır.

Bu, Caviar'ın gülünç derecede pahalı elde taşınır cihazlar yaratması ilk kez değil. Daha önce altın kaplamalı iPhone 7 ve orijinal Tyrannosaurus rex dişiyle donatılmış bir iPhone 13 Pro olan Tyrannophone gibi ürünler üretmişlerdi.

Bu abartılı cihazlar, hayal edilemeyecek miktarda servete sahip bireyleri hedef alıyor. Ortalama bir insan bir telefona bu kadar fahiş miktarlar harcamayı anlamakta zorlanabilirken, ultra zenginler için bu, lüks yaşam tarzlarının tadını çıkarmanın başka bir yoludur.

Genel olarak Caviar, ultra zenginlere özel ve cömert özel cihazlar sunan, ultra zenginlere hitap eden bir marka olarak kendini kanıtladı.

kaynaklar:

– GİL