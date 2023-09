Kanıta Dayalı Uygulama ve Öğrenmek İçin Sabırsızlanamıyorum Programının Gelişimi

Öğrenmek İçin Sabırsızlanıyorum War Child'ın çatışmalardan etkilenen çocuklara yönelik dijital eğitim programı her zaman bilimsel kanıtlara dayalı olmuştur. Ancak bir müdahalenin gerçek anlamda “kanıta dayalı” sayılması için belirli kriterleri karşılaması gerekir. Uganda'da yapılan geniş çaplı bir çalışma sayesinde Can't Wait to Learn'ün artık bu kriterleri karşılaması program için heyecan verici bir evrime işaret ediyor.

Kanıta dayalı uygulama, hemşirelik, eğitim veya çocuklara yönelik psikososyal destek gibi mesleki uygulamaların bilimsel kanıtlara dayanması gerektiği kavramıdır. Geleneğe, sezgiye veya kişisel deneyime dayanmak yerine, müdahalelerin etkisini kanıtlamak için titiz araştırma süreçlerinin kullanılmasını içerir. Yardım kuruluşları, yarardan çok zarara neden olmadıklarından emin olmak için kendilerini sorumlu tutmaya istekli olmalıdır.

Kanıta dayalı yaklaşım, fizibilite değerlendirmeleri veya kontrollü denemeler gibi bilimsel araştırmalara tabi tutulan müdahalelerle başlar. Bu çalışmalardan elde edilen bulgular, sonuçsuz veya yetersizse yöntemi uyarlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bulgular olumluysa müdahale değerlendirmenin bir sonraki aşamasına geçer.

Öğrenmek İçin Sabırsızlanıyorum, geçtiğimiz 18 ay boyunca Uganda'da randomize kontrollü bir deneye tabi tutuldu. Araştırmaya Isingiro Bölgesindeki 1507 okuldan 30 çocuk katıldı. Okulların yarısı, etkinliğini doğrudan karşılaştırmak için normal İngilizce ve matematik derslerini Öğrenmek İçin Sabırsızlanıyor dersiyle değiştirdi. Yakında bilimsel bir dergide yayınlanacak olan çalışmanın sonuçları, Can't Wait to Learn'ün yalnızca standart eğitimden daha iyi performans göstermekle kalmayıp aynı zamanda benzer ortamlarda kullanılan çoğu Eğitim Teknolojisi programından daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

Uganda'daki bu deneme, Can't Wait to Learn'ün tam teşekküllü, kanıta dayalı bir program olduğunu güçlendiriyor. Programın başlangıcından bu yana War Child'ın Çad, Ürdün, Lübnan ve Sudan gibi ülkelerde yürüttüğü 10 araştırmadan oluşan koleksiyonun bir parçasıdır. Sudan'da yapılan bir araştırma, hükümetin okul dışında kalan çocuklara yönelik eğitim programıyla karşılaştırıldığında çocukların matematikte neredeyse iki kat, okumada ise neredeyse üç kat daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya çıkardı.

Uganda'daki bu kilometre taşı, Can't Wait to Learn'ün ölçeklendirme yolculuğunun başlangıcını işaret ediyor. Yerelleştirme yaklaşımı doğrultusunda programın uygulanması yerel belediyeye devredilmiştir. Can't Wait to Learn, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını araştırma yoluyla paylaşarak, çatışmalardan etkilenen tüm çocuklara ücretsiz, eşitlikçi ve kaliteli eğitim sağlanmasına yönelik anlamlı ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Can't Wait to Learn ilk olarak 2012 yılında Sudan'da geliştirildi ve o zamandan beri çeşitli ülkelerde test edildi ve uygulandı. Şu ana kadar yaklaşık 100,000 çocuğa ulaşıldı ve gelecekte de büyüme potansiyeli var.

