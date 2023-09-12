Hindistan'daki vivo X90 Pro Kullanıcıları Artık Android 14 Önizleme Programına Kaydolabilir

Hindistan'daki vivo X90 Pro kullanıcılarının dikkatine! Android 14'ü ve vivo'nun yakında çıkacak Funtouch OS 14'ünü tatmak için sabırsızlanıyorsanız artık Android 14 Önizleme Programına katılma fırsatınız var.

Programa kaydolmak için vivo X90 Pro'nuzun 13.1.13.8.W30.V000L1 veya üzeri donanım yazılımı sürümünü çalıştırdığından emin olun. Daha sonra cihazınızda Ayarlar > Sistem Güncelleme menüsüne gidin ve sağ üst köşedeki dişli simgesine tıklayın. Programa başvurmak için buradan “Deneme sürümü”ne tıklayın. Programa kabul edilmeniz, Ayarlar > Sistem Yükseltme menüsü aracılığıyla Android 14 tabanlı Funtouch OS 14'ü cihazınıza yüklemenizi sağlayacaktır. Yalnızca 500 slot bulunduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

Ancak bunun beta bir yazılım olduğunu belirtmekte fayda var, dolayısıyla deneyiminizi etkileyebilecek hatalar ve sorunlar olabilir. Bu nedenle, onu birincil cihazınıza yüklemekten kaçınmanız önerilir. Devam etmeye karar verirseniz kaydolmadan önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Programla ilgili sorularınız varsa burada yer alan SSS bölümünde yanıt bulabilirsiniz. Kayıtlar zaten açık ve güncelleme 18 Eylül'de yayınlanacak.

Vivo X90 Pro'yu satın almayı düşünüyorsanız daha fazla bilgi için incelememize göz atabilirsiniz. Ayrıca aşağıda izleyebileceğiniz bir video incelemesi de mevcuttur.

kaynaklar:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– X14 Pro için Android 90 Önizleme Programının SSS bölümü