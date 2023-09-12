Vivante Health, Digital Health Hub Foundation'ın 2023 Dijital Sağlık Ödülleri'nde iki kategoride çeyrek finalist seçildi. Şirketin GIThrive sanal platformu yapay zekayı (AI) kullanıyor ve hem Sağlık Teknolojisinde Yapay Zekanın En İyi Kullanımı hem de İşveren Sübvansiyonlu Sağlık kategorilerinde tanınmaktadır.

GIThrive, sindirim bozukluklarından muzdarip bireylere destek sunan dijital bir sindirim sağlığı çözümüdür. Platform, yapay zeka destekli teknolojiyi, kayıtlı diyetisyenlerden ve sağlık koçlarından 90 saat yardım almayı ve teşhis ve tedavi için dahiliye uzmanları ve gastroenterologlardan oluşan bir ağa erişimi birleştiriyor. Sonuçlar etkileyici; kullanıcıların %15'ından fazlası sindirim semptomlarının ve yaşam kalitesinin iyileştiğini bildirdi. Ayrıca GIThrive'ı çalışanlara sağlanan fayda olarak sunan kuruluşlar, sindirimle ilgili tıbbi harcamalarda %XNUMX veya daha fazla azalma elde ediyor.

Sağlık Teknolojisinde Yapay Zekanın En İyi Kullanımı kategorisinde Vivante Health'in GIThrive'ı, yapay zeka ve makine öğrenimine dayanan kişiselleştirilmiş bakım planlarıyla öne çıkıyor. Bu planlar sindirim semptomlarını hafifletmek ve sağlık bakım maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Öneriler arasında diyet ve yaşam tarzı düzenlemeleri, çevrimiçi eğitim kaynakları, bilişsel-davranışçı terapi, sağlık koçlarıyla istişareler ve laboratuvar testleri ve tele-sağlık randevuları gibi klinik müdahaleler yer alabilir.

En İyi İşveren Sübvansiyonlu Sağlık kategorisine dahil olmak, Vivante'nin sindirim sağlığını fayda planlarına dahil etmek için işverenlerle yaptığı ortaklıkların bir yansımasıdır. Kuruluşlar, GIThrive'ı uygulayarak sindirim sorunlarıyla ilişkili sağlık bakım maliyetlerinde azalmaya tanık oldu. Çalışanların ilaç uyumunun ve davranış değişikliklerinin arttığını gösterdiler, bu da daha az acil servis ziyareti ve hastaneye yatışla sonuçlandı. Aslında mide-bağırsak sorunları birçok şirket için ilk beş sağlık harcaması arasında yer alıyor.

Vivante Health CEO'su Bill Snyder, kişiselleştirilmiş tedavi planlarının ve GIThrive platformu tarafından sunulan sürekli desteğin önemini vurguluyor. GIThrive ile bireyler zengin sindirim sağlığı kaynaklarına tek bir yerden erişebilir, bu da anında bakıma ve tedavinin sürekliliğine olanak tanır. Snyder, Vivante Health'in üyeleri üzerinde yarattığı olumlu etkiyi ve elde ettikleri kanıtlanmış sonuçları vurgulayarak her iki kategorideki ödülden dolayı minnettarlığını ifade ediyor.

Dijital Sağlık Ödülleri finalistleri 22 Eylül'de açıklanacak ve kazananlar 2023 Ekim'de Las Vegas'ta düzenlenecek HLTH 9 Büyük Finalinde açıklanacak.

Vivante Health Hakkında: Vivante Health, bağırsaktan başlayarak kronik rahatsızlıkların yönetiminde devrim yaratmaya kendini adamış bir dijital sağlık şirketidir. Sanal GI bakımları, kişiselleştirilmiş ve zamanında bakım sunmak için veri odaklı teknolojiyi doktorlar, diyetisyenler ve sağlık koçlarından oluşan koordineli bir ekiple birleştiriyor. Daha fazla bilgi için Vivante Health'in şirket web sitesini ziyaret edin veya [e-posta korumalı] ile iletişime geçin.

Kaynak: Vivante Sağlık