iPhone 15 Güncellemesi İçin Heyecan Büyüyor

Savings.com'un yakın tarihli bir yıllık araştırma raporuna göre, Apple'ın mevcut kullanıcılarının %16'sı iPhone 15 piyasaya çıktığında iPhone 14'e geçmeyi planlıyor. Bu, önceki iPhone modellerine göre daha yüksek bir yüzde; %14'ü iPhone 10'e, %13'u da iPhone 15'e geçmeyi planlıyor. Beklenen yüksek fiyat noktalarına rağmen, iPhone XNUMX yükseltmesi konusunda önceki yıllara göre daha fazla heyecan var.

Bu heyecana katkıda bulunan faktörlerden biri de iPhone 11 ve iPhone X gibi eski modellerden yükseltme yapmak isteyen kullanıcıların sayısıdır. Bu, Apple'ın akıllı telefon sektöründeki pazar payını koruyabileceğini gösteriyor. Ancak rapor aynı zamanda fiyatın potansiyel yükseltmeciler için önemli bir caydırıcı olduğunu da ortaya koyuyor. Mevcut iPhone sahiplerinin yarısından fazlası (%53) büyük ölçüde maliyet kaygılarından dolayı yükseltme yapmayı planlamıyor.

Apple, yıllık cihaz yükseltmelerini teşvik etmediğini ve cihazlarını rakiplerine göre daha uzun süre desteklediğini açıkça belirtti. Yıllık yükseltme eğilimi azalıyor olsa da, hâlâ yıllık yükseltme arayanların %10'u var.

Rapor, kamera kalitesi, pil ömrü ve RAM'deki iyileştirmeler de dahil olmak üzere yeni iPhone cihazlarıyla ilgili en popüler spekülasyonları belirliyor. Özellikle pil iyileştirmeleri büyük ölçüde arzu ediliyor; başlangıçta yükseltme planı olmayan kullanıcıların %43'ü, iPhone 15'in bu özelliği içermesi durumunda yeniden düşüneceklerini belirtiyor.

Savings.com'a göre, mevcut iPhone'larını üç yıldır kullananlar büyük ihtimalle iPhone 15'i tercih edecekler; bir yaşından küçük iPhone'ları olan kullanıcıların %10'u ise hala yükseltme yapmayı planlıyor.

Sonuç olarak, önceki modellere kıyasla iPhone 15 yükseltmesine yönelik artan bir heyecan var ve kullanıcıların yüzdesi yükseltme yapmayı planlıyor. Fiyat çoğu kişi için caydırıcı olmaya devam ederken, yeni cihazların özellikle kamera ve pil performansındaki gelişmiş özellikleri, potansiyel yükseltmeciler arasında ilgi uyandırıyor.

kaynaklar:

– Savings.com Yıllık Araştırma Raporu