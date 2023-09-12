ABD Hisse Senetleri, Yatırımcıların Apple Etkinliği ve Enflasyon Verileri Öncesinde Dikkatli Olmasıyla Düşüyor

ABD hisse senetleri Salı sabahı, yatırımcıların Apple için önemli bir ürün olayı ve haftanın ilerleyen aylarındaki temel enflasyon verileri öncesinde temkinli davranmasıyla düşüşe geçti. Piyasa öncesi ticarette Dow endeksi %0.1 kayıp yaşarken, S&P 500 ve Nasdaq %0.2 düştü.

Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksini yakından takip ediyor. Temmuz ayındaki %0.5'lik artışın ardından, Ağustos ayında fiyatların %0.2 oranında artması bekleniyor. Ancak çekirdek enflasyonun aylık %0.2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Amerikan Bankacılar Birliği'nin ekonomik danışma komitesi, Federal Reserve'ün faiz artırma döngüsünün artık sona erdiğini açıkladı. GSYİH büyümesinin 1.2'teki %2'den gelecek yıl %2023'ye düşeceğini öngörüyorlar. Son haftalarda değişen oran beklentileri piyasalarda belirsizliğe neden oldu, ancak oran artışlarında yaklaşmakta olan duraklama söylentileri hissiyatın artmasına yardımcı oldu.

Teknoloji sektöründe Apple'ın Salı günkü Wonderlust etkinliği büyük bir merakla bekleniyor. Etkinlik, yeni iPhone 15 ve Apple Watch Series 9'un lansmanının yanı sıra iPad ve VisionPro kulaklığa yönelik güncellemeleri de içerebilir. Tesla vadeli işlemleri Pazartesi günü Morgan Stanley'in yaptığı yükseltmenin etkisiyle yüzde 10'luk bir artışın ardından geri çekiliyor. Banka, Tesla'nın özel süper bilgisayar ürünü Dojo'nun şirkete önemli değer katabileceğine inanıyor.

Yatırımcılar aynı zamanda ARM'ın NYSE'deki halka arzını da takip ediyor. Birleşik Krallık çip grubunun halka arzına, arz büyüklüğünün 10 katı kadar fazla talep geldiği bildiriliyor.

Diğer yandan WestRock, kağıt ve ambalaj alanındaki rakibi Smurfit Kappa ile birleşeceğinin duyurulmasının ardından piyasa öncesi ticarette yükselişe geçti. Birleşme, toplam geliri 34 milyar dolar olan ve Avrupa ile Kuzey Amerika'da %20 pazar payına sahip bir işletme yaratacak.

kaynaklar:

– “Yatırımcılar Apple olayını ve enflasyon verilerini düşünürken ABD hisse senetleri düşmeye hazırlanıyor” – Markets Insider

– Amerikan Bankacılar Birliği'nin ekonomik danışma komitesi

– Joshua Mahony, Kapsam Piyasaları

- Morgan Stanley

– Apple'ın Wonderlust etkinliği ve ARM'in halka arzına ilişkin haber makaleleri.