ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, Federal Kurumları Bilinen Apple Kusurlarını Düzeltmeye Çağırıyor

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), federal kurumlara bir uyarı yayınlayarak onları iOS, iPadOS ve macOS cihazlarını bir ay içinde güncellemeye çağırdı. Bu, Apple ürünlerinde casus yazılım saldırıları tarafından istismar edilebilecek iki sıfır gün güvenlik açığının keşfedilmesine yanıt olarak geldi.

CVE-2023-41064 olarak bilinen ilk güvenlik açığı, ImageIO'daki arabellek taşması güvenlik açığıdır. Özel hazırlanmış bir görüntü işlenirken ortaya çıkar ve kod yürütülmesine neden olabilir. İkinci güvenlik açığı olan CVE-2023-41061, Apple Wallet'taki bir doğrulama sorunudur. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir ek, kod yürütülmesine neden olabilir.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Citizen Lab, yakın zamanda bu güvenlik açıklarını "BlastPass" adı verilen bir yararlanma zincirinin parçası olarak keşfetti. Bu zincir, Pegasus casus yazılımını Washington merkezli bir sivil toplum kuruluşunun çalışanına ulaştırmak için kullanıldı. Citizen Lab, istismarın iMessage aracılığıyla gönderilen kötü amaçlı görüntüleri içeren PassKit eklerini kullandığını ortaya çıkardı.

Bu saldırılara kimin izin verdiği belli olmasa da, bunların düşman bir ülke tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ABD hükümet yetkililerini hedef almak için de kullanılabileceği yönünde endişeler var. Geçmişte benzer casus yazılım saldırıları rapor edilmişti; 2021'de dokuz ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin iPhone'ları uzaktan saldırıya uğradı.

Apple, Pegasus casus yazılımını geliştirmekten ve satmaktan sorumlu olduğuna inanılan İsrailli firma NSO Group'a karşı yasal işlem başlatmaya karar verdi. NSO Group, ürünlerinin yasal yaptırım ve istihbarat toplama amaçlarına yönelik olduğunu iddia ediyor.

Casus yazılım saldırıları riskini azaltmak için federal kurumların, keşfedilen güvenlik açıklarını resmi satıcı güncellemeleri aracılığıyla 2 Ekim'e kadar düzeltmeleri gerekiyor. Bunun yapılmaması, bu Apple ürünlerinin kullanımının durdurulmasına neden olabilir.

kaynaklar:

– “ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Bilinen Apple Güvenlik Açıklarının Derhal Düzeltilmesi Çağrısında Bulunuyor” – CISA

– “BlastPass: Apple'ın iMessage'ının Sıfır Tıklamayla Mobil Kullanımı” – Citizen Lab