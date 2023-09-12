Google'ın Antitröst Davası Başlıyor: Yasadışı Anlaşmalar Yoluyla Tekeli Sürdürmekle Suçlanıyor

ABD'nin Google'a karşı davası Washington DC'de başladı; hükümet avukatları teknoloji devinin bilerek antitröst yasalarını ihlal ettiğini ve eylemlerini gizlemeye çalıştığını savundu. On hafta sürmesi beklenen duruşma boyunca, Google'ın şirketle yaptığı anlaşmalar geniş çaplı antitröst davasının bir parçası olduğundan Apple yöneticileri tanık olarak ifade verecek.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Şube Müdür Yardımcısı Kenneth Dintzer, davanın internetin geleceğiyle ilgili olduğunu belirterek davanın önemine dikkat çekti. Dintzer'e göre Google, Apple ve AT&T gibi firmalara yüklü miktarda para ödeyerek 2010 yılından bu yana hukuka aykırı bir şekilde tekelini sürdürüyor. Google'ın, bu anlaşmaların antitröst sınırlarını aştığının farkında olduğunu ve şirketin, temerrütlerin ve ölçeğin gücünden yararlanarak on yılı aşkın bir süredir yasa dışı bir şekilde tekeli elinde tuttuğunu ileri sürdü.

Ayrıca Adalet Bakanlığı, Google'ı çevrimiçi reklamverenlerin fiyatlarını artırmak için reklam açık artırmalarını manipüle etmekle suçladı. Dintzer mahkemeye, Google'ın Apple gibi şirketlere yaptığı ödemelerin ayrıntılarını içeren iletişimleri nasıl korumaya çalıştığını iddia ettiği kanıtları sundu. Google CEO'su Sundar Pichai'nin sohbet geçmişinin devre dışı bırakılmasını talep ettiği iddia edilen bir sohbet konuşmasını sergiledi.

Google, önemli pazar payına kullanıcı tercihi ve liyakat yoluyla ulaştığını savunurken, duruşma öncelikle şirketin arama ve arama reklamcılığı yönetiminin antitröst yasalarını ihlal edip etmediğine odaklanacak. Hakim Amit Mehta, suçlu bulunması halinde Google'ın dağıtılmasına karar verebilecek.

Apple, halihazırda kapsamlı ifadeler ve önemli sayıda belge sunmuş olduğundan, duruşmadan muaf tutulmayı ve yöneticilerinin mahkeme celplerinin iptal edilmesini umuyordu. Ancak Yargıç Mehta bu talebi reddetti ve Apple yöneticileri Eddy Cue, John Giannandrea ve Adrian Perica, duruşmanın ilerleyen bir noktasında tanık kürsüsüne çıkacak.

kaynaklar:

– DOJ

– Mahkeme işlemleri