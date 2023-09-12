Dijital Beceri Açığının Kapatılması İçin Derece Çıraklıklarından Yararlanma

Çıraklık vergisi, Birleşik Krallık hükümeti tarafından 2017 yılında büyük işverenlerin çıraklık eğitimine yatırım yapmasının bir yolu olarak uygulamaya konuldu. Yıllık maaş faturası 3 milyon £'un üzerinde olan işverenlerin yıllık toplam maaş faturalarının %0.5'ini vergi fonuna ödemeleri gerekmektedir. Daha sonra bu fonları kendi çıraklık eğitimi ve değerlendirme masraflarını desteklemek veya başka bir işverene devretmek için kullanabilirler. Ancak kullanılmayan fonların geçerliliği sona erer.

Dijital meslekler de dahil olmak üzere farklı seviyelerde çok çeşitli çıraklık standartları mevcuttur. Çıraklık ve Teknik Eğitim Enstitüsü (IfATE), işverenlerin çıraklar için ilerleme ve beceri geliştirme rotalarını belirlemelerine yardımcı olacak mesleki haritalar sağlar. Buckinghamshire New University (BNU) gibi mesleki odaklı üniversiteler de sağlık, polislik, mühendislik, işletme ve yönetim ile dijital gibi endüstrilerde çıraklık olanağı sunarak yüksek ve dereceli çıraklık pazarına girmiştir.

İşverenler genellikle çırakları daha düşük düzeydeki çıraklık eğitimlerine alır ve onlara tam derece düzeyinde yeterlilik kazanmaları için fırsatlar sunar. Bu, çırakların geleneksel dört yıla kıyasla daha kısa bir zaman dilimi içinde tam bir Lisans derecesi almalarına olanak tanır.

Çıraklık tamamlama oranlarına ilişkin endişeler olsa da, işverenler, değerlendirdikleri sağlayıcıların geçmiş performanslarını dikkatle değerlendirmelidir. Örneğin, BNU, Dijital ve Teknoloji Çözümleri Uzmanı (BSc) derece çıraklık eğitimini %90'ın üzerinde tamamlama oranına sahiptir. Bu özel çıraklık standardının Yazılım Mühendisliği, BT Danışmanlığı, Siber Güvenlik, Ağ İletişimi, Veri Analizi ve İş Analizi dahil olmak üzere altı farklı yolu vardır.

Eğitim sağlayıcıları, günlük yayın veya blok dağıtım gibi farklı dağıtım modelleri sunabilir. Ayrıca minimum sayıda çırağı işe alabilen işverenler için ısmarlama teslimat modelleri de geliştirebilirler.

Derece çıraklığı kişisel gelişim açısından dönüştürücü olabilir. Öğrencilere değerli iş deneyimi ve borç tahakkuk etmeden diploma alma fırsatı sağlarlar. Derece çıraklıkları okuldan ayrılanlarla sınırlı değildir; aynı zamanda becerilerini geliştirmek isteyen mevcut çalışanlara veya yeni fırsatlar arayan kariyer değiştirenlere de fayda sağlar. Bu çıraklık eğitimleri aynı zamanda üniversite eğitimi ile endüstri gereksinimleri arasındaki beceri açığını da kapatmaktadır.

Dijital beceri açığını azaltmak amacıyla dereceli çıraklık eğitimini etkili bir şekilde kullanmak için işverenlerin çırak rolleri oluşturması veya mevcut çalışanlara vergi destekli eğitim sunması gerekiyor. Ayrıca çıraklık düzeyini ve işgücü ihtiyaçlarına uygun özel çıraklık standartlarını da göz önünde bulundurmalıdırlar.

İşverenler, çıraklık eğitiminin karmaşık dünyasında gezinmek için diğer kuruluşların başarılı örneklerine bakabilirler. Örneğin, West Midlands merkezli bir BT şirketi olan Crimson, başarılı bir çıraklık programı geliştirdi. Okulu bırakanları Seviye 4 çıraklıklarına alıyorlar ve onlara BT Danışmanı derecesinde çıraklık eğitimine devam etme fırsatı sunuyorlar. İşletmelerinde yüksek oranda çırak var ve gelecekteki yetenekleri yetiştirme konusunda güçlü bir kararlılığa sahipler.

Sonuç olarak, derece çıraklığı, dijital beceri açığını giderme ve yeni nesil dijital teknoloji uzmanlarını hazırlama potansiyeline sahiptir. İşverenler, çıraklık vergisinden yararlanarak ve güvenilir eğitim sağlayıcılarla çalışarak, bireylerin becerilerini geliştirmeleri ve gelişen teknolojilerde iş deneyimi kazanmaları için değerli fırsatlar sağlayabilir.

kaynaklar:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/