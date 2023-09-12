Unity, Oyun Geliştiricilerine Yeni Ücretler Getiriyor

Unity Technologies yakın zamanda oyun geliştiricilerine yönelik ücret yapısında önemli bir değişiklik yaptığını duyurdu. Şirket artık yeni Unity Runtime Ücretinin bir parçası olarak oyun yüklemelerini ve gelirini takip edecek. Bu ücret, nitelikli bir oyunun kullanıcılar tarafından indirilme sayısına göre belirlenir. Unity, gelir paylaşımı modelinin aksine, başlangıçta kuruluma dayalı bir ücret talep etmenin, içerik oluşturucuların oyuncu katılımından elde edilen sürekli mali kazançları elde tutmasına olanak tanıyacağına inanıyor.

Ancak bu sabit ücret, oyunları daha düşük maliyetle satan oyun geliştiricileri için endişe kaynağı olabilir. Unity Çalışma Zamanı Ücreti, Steam'in %30 kesintisi gibi diğer ücretlerin yanı sıra ek bir masraf olacaktır. Yeni ücret yapısı Unity kullanıcılarının farklı katmanlarını etkiliyor:

Unity Personal ve Unity Plus: Son 200,000 ayda 12 USD veya daha fazla kazanan ve ömür boyu en az 200,000 oyun kurulumuna sahip geliştiriciler.

Unity Pro ve Unity Enterprise: Son 1,000,000 ayda 12 ABD Doları veya daha fazla kazanan ve ömür boyu en az 1,000,000 oyun kurulumuna sahip geliştiriciler.

Bu ücret yapısı 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Unity, kurulum ücretinin geriye dönük olarak uygulanmayacağını açıkladı. Yalnızca eşiklere ulaşıldığında ek yüklemeler için ücretlendirilecektir. Ancak eşikleri karşılamayan veya para kazandırılmayan oyunlardan ücret ödenmesi gerekmeyecek. Özellikle Unity, Unity Personal planı için yıllık gelir limitini de kaldıracak.

Geliştiricilerin dile getirdiği endişelerden biri, yükleme izlemenin gizlilikle ilgili sonuçlarıdır. Unity, izlemenin tam olarak nasıl çalışacağına ilişkin net ayrıntılar sunmadı. Ek olarak, yardım paketlerindeki oyun anahtarlarının sayılması ve korsan sürümlerin mevcut olduğu durumlarda meşru ücretli kurulumların takip edilmesi gibi konuların daha fazla açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Bu yeni ücretlerle geliştiriciler, ücretsiz ve açık kaynaklı Godot Engine gibi alternatifleri değerlendirmeye başlayabilir. Sektörün Unity'deki değişikliklere nasıl tepki vereceği ve bunların platformun popülaritesi üzerinde herhangi bir etkisi olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

kaynaklar:

GamingOnLinux.com