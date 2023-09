Unity, Unity Engine Kullanarak Oyun Kurulumları için Yeni Ücretleri Duyurdu

By

Önde gelen oyun geliştirme platformu Unity, yakın zamanda Unity Engine kullanılarak kurulan her oyun için yeni bir ücret uygulayacağını duyurdu. Unity Çalışma Zamanı Ücreti olarak bilinen bu ücret, geçtiğimiz yıl içinde belirli bir gelir eşiğini ve ömür boyu yükleme sayısını geçen oyunlara uygulanacaktır.

Belirli eşikler ve ücretler, geliştiricinin sahip olduğu Unity aboneliğinin türüne göre değişir. Unity Personal ve Unity Plus kullanıcıları için gelir eşiği yıllık 200,000 ABD doları ve ömür boyu yükleme sayısı 200,000 olarak belirlendi. Öte yandan, Unity Pro ve Unity Enterprise hesaplarının yıllık geliri 1 milyon ABD Doları ve ömür boyu 1 milyon kurulum gibi daha yüksek bir eşiğe sahiptir.

Bu eşiklerin aşılmasına ilişkin ücretler de her abonelik türü için farklıdır. Unity Personal geliştiricilerinden eşiğin üzerindeki her yükleme için 0.20 ABD doları ücret alınırken, Unity Enterprise hesapları 0.01 milyonun üzerindeki her yükleme için yalnızca 2 ABD doları öder. Gelişmekte olan pazarlardaki geliştiriciler indirimli ücretler alıyor; Unity Kişisel hesapları yükleme başına 0.02 ABD Doları, Kurumsal hesaplar ise yükleme başına 0.005 ABD Doları ödüyor.

Özellikle bu ücretler, gelir ve yükleme sayısı eşiklerini karşılamaları durumunda Unity üzerine kurulu mevcut oyunlar için de geçerli olacaktır. Unity Runtime Ücretinin oyun dışı uygulamalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir.

Unity, bir oyun her indirildiğinde Unity Runtime'ın da yüklendiğini vurgulayarak bu ücretin uygulanmasını haklı çıkarıyor. Şirket, gelir paylaşımı modelinin aksine, yüklemeye dayalı ücretin yaratıcılar için oyuncu katılımından elde edilen mali kazançları koruduğuna inanıyor.

Bu değişikliklere ek olarak Unity, Unity Plus abonelik katmanının kullanımdan kaldırıldığını duyurdu. Mevcut Plus abonelerine Plus fiyatıyla bir yıl boyunca Unity Pro'ya yükseltme fırsatı sunulacak.

Çok yönlü ve güçlü oyun geliştirme yetenekleriyle bilinen Unity Engine, milyarlarca aylık indirme sayısına sahiptir. Bu yeni ücret yapısı, Unity ekosisteminin bütünlüğünü korurken oyun yaratıcılarının sürekli büyümesini ve gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

