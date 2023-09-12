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Limerick Üniversitesi ile Dell Technologies Arasında Kanser Araştırmalarını Geliştirmek İçin Yeni Ortaklık

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Limerick Üniversitesi ile Dell Technologies Arasında Kanser Araştırmalarını Geliştirmek İçin Yeni Ortaklık

Limerick Üniversitesi ile Dell Technologies arasındaki yeni ortaklık, teknoloji odaklı çözümler kullanarak kanser araştırmalarında ve teşhislerinde devrim yaratacak. İşbirliği, Limerick Üniversitesi Dijital Kanser Araştırma Merkezi'nin özellikle onkoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu ortaklığın temel özelliği, Dell tarafından Dijital Kanser Araştırma Merkezi için özel olarak tasarlanan bir yapay zeka (AI) platformunun geliştirilmesidir. Bu platform, teşhis sürelerini kısaltarak ve tedavi seçeneklerini geliştirerek klinisyenlerin B hücreli lenfoma hastalarına daha etkili bakım sunmasını sağlayacak. Ek olarak, araştırmacıların hastaların sanal bir temsilini veya "dijital ikizini" oluşturmasına olanak tanıyarak öngörücü ve tanısal araştırmaları kolaylaştıracak. Bu, tedavi stratejilerine ilişkin değerli bilgiler sağlayacak ve kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Dijital Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar şu anda kolajenin tümörün ilerlemesi ve vücuda yayılmasındaki rolünü araştırmaya odaklanmış durumda. Kolajeni bloke etmenin yollarını belirleyerek, tümörleri metastaz yapmadan önce tedavi etmek için yeni yaklaşımlar bulmayı umuyorlar.

Dijital Kanser Araştırma Merkezi'nin Dijital Patoloji Birimi Direktörü Profesör Paul Murray, yeni ortaklığa duyduğu heyecanı dile getirerek kanser gelişiminin anlaşılmasını ilerletme ve hasta bakımını iyileştirme potansiyelinin altını çizdi. Dell Technologies Ireland Genel Müdürü Catherine Doyle, hassas tedaviler sunma ve klinik araştırmaları yeni boyutlara taşıma konusunda yapay zeka destekli platformun önemini vurguladı.

Bu ortaklık, sayısız yaşam üzerinde derin bir etki yaratma potansiyeliyle kansere karşı mücadelede ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Sağlık hizmetlerinde yeniliği teşvik etmek için akademi ve teknoloji şirketleri arasındaki işbirliğinin gücünü sergiliyor.

Kaynaklar: Limerick Üniversitesi, Dell Technologies

By Gabriel Bota

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