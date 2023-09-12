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Ubisoft, XDefiant'ın Çıkış Tarihinin Neden Geciktiğini Açıkladı

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Ubisoft, XDefiant'ın Çıkış Tarihinin Neden Geciktiğini Açıkladı

Ubisoft'un merakla beklenen birinci şahıs çevrimiçi nişancı oyunu XDefiant, geliştirme sürecinde bir engelle karşılaştı. Çeşitli Ubisoft serilerini ortak bir evren nişancı oyununda birleştiren oyun, ağustos ayında önemli bir birinci taraf sertifika testinde başarısız oldu ve bu da piyasaya sürülmesinde gecikmeye yol açtı.

Ubisoft'un Yönetici Oyun Direktörü Mark Rubin tarafından yazılan bir blog yazısında, oyunların platform gereksinimlerini karşıladığından ve düzgün çalıştığından emin olmak için Sony ve Microsoft gibi konsol üreticileri tarafından sertifikasyon ve uyumluluk kontrollerinden geçmesi gerektiğini açıkladı. XDefiant bu süreçte yetersiz kaldı ve bunun sonucunda Ubisoft, oyun için kesin bir çıkış tarihi veremiyor.

Rubin, Ubisoft'un sertifikasyon sürecine temmuz ayında başladığını ve ilk sonuçların ağustos ayında alındığını, bunun da ele alınması gereken uyumluluk sorunlarını ortaya çıkardığını açıkladı. Geliştirme ekibi son birkaç haftadır bu sorunları düzeltmek için çalışıyor ve Eylül ayı sonunda güncellenmiş bir yapıyı sertifikasyon için sunmaya hazırlanıyor.

Yapı sertifikasyonu sorunsuz bir şekilde geçerse XDefiant potansiyel olarak Eylül ayında yayınlanabilir. Ancak Rubin, nihai uyumluluk standartlarını karşılamak için bir günlük yama gerektirecek koşullu geçiş olasılığını kabul etti. Bu, çıkış tarihinin Ekim ayına itilmesiyle sonuçlanacaktır.

Rubin'in başarısız sertifika testiyle ilgili şeffaflığı, Ubisoft'un toplulukla açık iletişim kurma konusundaki kararlılığının bir parçasıdır. XDefiant'ın gelişimi, geleneksel pazarlama etkinlikleri yerine, beta aşamaları yoluyla oyuncu geri bildirimlerini ve gerçek testleri içeriyordu. Ubisoft, oyunu "mümkün olan en kısa sürede" yayınlamayı hedefliyor ve daha fazla bilgi elde edildiğinde güncellemeler sunmayı vaat ediyor.

Oyun geliştirmedeki gecikmeler alışılmadık bir durum olmasa da Ubisoft'un bu bilgiyi paylaşma kararı, şeffaflığa ve oyuncuların geri bildirimlerini dinlemeye olan bağlılıklarını gösteriyor. XDefiant merakla bekleniyor ve hayranlar, ilgi çekici bir çevrimiçi nişancı oyununda Ubisoft serilerinin benzersiz bir karışımını deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekleyebilirler.

kaynaklar:
– Mark Rubin'in Ubisoft blog yazısı

By Robert Andrew

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