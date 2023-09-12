Yatırımcılar Apple Etkinliğini ve Ekonomik Verileri Beklerken ABD Hisse Senedi Vadeli İşlemleri Mücadele Ediyor

Yatırımcıların Apple'ın pazarlama etkinliği ve önemli enflasyon ve perakende satış verileri öncesinde temkinli davranması nedeniyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri zorluklarla karşı karşıya. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.2, Dow Jones Endüstriyel Ortalama vadeli işlemleri yüzde 0.2 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0.3 düştü. Pazartesi günü Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0.25, S&P 500 %0.67 ve Nasdaq Composite %1.14 arttı.

Yatırımcılar yaklaşan piyasa katalizörleri nedeniyle önemli yükseliş tahminleri yapmakta tereddüt ediyor. Yatırımcılar şirketin yeni iPhone'ların tanıtılmasının beklendiği pazarlama etkinliğini beklerken Apple'ın hisseleri biraz yükseldi. Olayın piyasayı önemli ölçüde etkileme potansiyeli var. Apple'ın etkinliğinin yanı sıra, büyük teknoloji hisselerine olan iştah da ARM'in New York'ta 50 milyar dolarlık listelemesiyle test edilecek. Halka arza halihazırda 10 kat fazla talep gelmiş olup, bu da halka arz fiyatının yukarı yönlü revizyonuna yol açabilecek umut verici bir talebi akla getiriyor.

Piyasa duyarlılığını etkileyen bir diğer faktör ise 10'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın olan ABD 2008 yıllık borçlanma maliyetleridir. Yatırımcılar, Ağustos ve Ağustos ayı üretici fiyatları ve perakende satış rakamlarına ilişkin ABD tüketici fiyatları endeksi raporu da dahil olmak üzere ekonomik gelişmeleri yakından izliyor. Bu veriler Federal Rezerv'in yaklaşan politika müzakerelerindeki karar alma sürecini etkileyecektir. Zorluklara rağmen Federal Rezerv hala ekonomiyi istikrara kavuşturmaya kararlı, ancak istenen %2 enflasyon hedefine ulaşmak zaman alabilir.

Genel olarak bu hafta, yaklaşan olayların sonuçlarına ve ekonomik verilere bağlı olarak ABD hisse senedi piyasalarının yönünü ortaya çıkaracak.

Kaynaklar: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Varlık Yönetimi